Újabb fordulat az RTL Klub őrjöngve trágárkodó sztárjának szakítási botrányában

A botrányairól elhíresült Manuelről nemrég szörnyű dolgokat állított a volt barátnője, aki a közösségi oldalán számolt be arról, hogy mennyire megalázta őt az énekes a külföldi utazásuk során. A durva szakítási botránynak úgy tűnik, még most sincs vége, ugyanis újra együtt látták a párt. Valójában ez már senkit sem lep meg, hiszen viselkedésüket senki sem veszi komolyan, mivel korábban is többször szidták már egymást a nyilvánosság előtt.

Most lett elegem, eddig tartottam magam, mert én ennél okosabb vagyok. Senki másra nem tartozik a szakításunk csak kettőnkre, mégis kiteregeted és hamis tényekkel alázol mindenki előtt...