Újabb nagy bejelentést tett a TV2 a Házasság első látásra című műsoráról

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden ötödik tévénéző a párkereső műsort választja kora esti szórakozásnak.

A műsor sikere megkérdőjelezhetetlen a másik két korcsoportban is, a nézőszám hétről hétre folyamatosan növekszik mind a 18-59 évesek, mind a 18-49 évesek körében.

Április 4-én ráadásul az eddigi legmagasabb nézettséget és kiemelkedő közönségarányt ért el a műsor mindhárom kiemelt korcsoportban. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy a 18-59 évesek körében 21,2%-os, míg a fiatalabb 18-49 évesek esetében, valamint a teljes lakosság körében még ennél is magasabb, egyaránt 21,7%-os nézői részesedést produkált. Ezzel az eredménnyel a Házasság első látásra az idei év eddigi legnézettebb műsora címet is birtokolja a 18-49 évesek és a teljes lakosság körében egyaránt. A műsor sikerének is köszönhetően a TV2 márciusban is fölényesen nyerte a hétköznap esti főműsoridős versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban.