A börtönből szabadult Aurelio váratlan hírt jelentett be

Az egykori valóságshow-szereplőt 3 év és 5 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság emberrablásért és kábítószer-fogyasztásáért, büntetését 2022-ben kellett elkezdenie. A nagy drámával bevonuló Aurelio drámája a börtönben is folytatódott, februárban léphetett ki a Kalocsai Fegyház és Börtön kapuján, azóta pedig szigorú feltételek szerint házi őrizetben volt. Már rögtön az első nap találkozott a kislányával, akivel egy közös képet is posztolt a közösségi oldalán, valamint egy köteg húszezrest lóbálva akasztotta ki az internetezőket a TikTokon. A celeb ezzel a húzásával a sportfogadási bizniszét próbálta hirdetni.

Az egykori valóságshow-szereplő a korlátozott ideig megtekinthető Instagram-történetében nemrég osztotta meg, hogy lekerült a lábáról a nyomkövető, azaz innentől fogva ismét szabad.

Az esküvőre készülhetnek, egyre komolyabb a kapcsolat

Különleges élethelyzet alakult ki, hiszen egyéjszakás kalandból fogant kislányuk köti őt össze gyereke édesanyjával. A két fiatalnak korábban alig volt módja beszélgetni, szerelemről szó sem volt, így az második első találkozásuk nagyon különleges élmény lehetett.

A közös gyerekük érdekében igyekeztek jó viszonyt ápolni egymással, egyre több időt töltöttek kettesben, illetve hármasban, így akaratlanul is egymásba szerettek, és nagyon úgy néz ki, hogy családként tervezik a jövőt. Baján, ahol jelenleg is élnek, már azt is pletykálják, hogy Aurelio olyan szerelmes, és annyira rajong a kislányáért Sofiáért, hogy komolyan fontolóra vette, hogy oltár elé vezeti a kedvesét.

"A baráti társaságban már többen beszélnek arról, hogy jövő nyáron akár jöhet az esküvő is. „Au” nagyon lelkesnek tűnik, és szemmel láthatóan lubickol a családfő szerepében.

Szerintünk jól állna neki a családalapítás

- árulta el Aurelio közeli barátja.

Félt a börtönből

Az RTL Klub sztárja korábban Hajdú Péternek panaszkodott a börtönről.

"Nem vártam, csak tudtam, hogy el kell mennem dolgozni. Reggel fél 5-kor volt ébresztő. De először bele kellett rázódni abba, hogy Budapesten,

ha fél ötig nem ugrottál ki az ágyból és nem vetetted be az ágyadat, és nem öltöztél fel, akkor annak pár perc múlva voltak következményei.

Bent, ha dolgozol, akkor háromnegyed 6-ig van időd elkészülni. Tehát 1 óra 15 perced van arra, hogy elkészüljél, átöltözzél, zöldben legyél, megcsináld az ágyadat, háromszögben legyenek a törölközők, rendben legyen a szekrényed, rendben legyen a ládád, és a körülményekhez képest a legápoltabban kellett megjelenni, úgy kell kinézni, mint a fényképen, nem állhat másképp a hajad, nem lehetsz borostás, ha a fényképen…" – magyarázta a napirendről Aurelio.