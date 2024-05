Felismerhetetlenre csúfították a magyar származású világsztárt - képek

A szexi világsztárt, Elsa Patakyt leginkább Chris Hemsworth feleségeként ismerték meg az emberek, aki ritkán megmutatja formás testét igen merész fotókon is. Legutóbb egy magazin címlapfotózásán lehetett látni sokat láttatni engedő szettekben.

Christ Hemsworth szexi feleségét felsimerhetetlenre csúfították egy filmszerep kedvéért

Fotó: Elsa Pataky Instagram

A 47 éves színésznő három gyerek édesanyjaként is remek formában van, erre nagyon büszke is, azonban most egy teljesen új oldaláról mutatkozik be legújabb filmjében, melyben férjével együtt szerepelnek. A Furiosa: Történet a Mad Maxből a legendás Mad Max-filmek legújabb része, mely hamarosan bemutatásra kerül a közönségnek is.

Pataky csak mellékszereplőként tűnik fel a történetben, míg férje, Chris Hemsworth, akit leginkább a Marvel-filmek Thorjaként ismerhet a közönség, főszereplőként vesz részt az új akciófilmben. A női főszerepet Anya Taylor-Joy alakítja, aki a Széttörve thrillerből és a Vezércsel című sorozatból lehet ismerős. A Mad Max alkotói legutóbb 2015-ben jelentkeztek a Mad Max: A harag útja című akciófilmmel, George Miller rendező harminc év után vette elő újra a posztapokaliptikus történetet.

Ebben tér vissza mellékszereplőként a szexi erdélyi magyar származású színésznő, akit a felismerhetetlenségig csúfítottak el a sminkesek, rémisztő fotókat mutatott magáról, melyek a forgatás közben készültek róla.

Annyira büszke vagyok, hogy részese lehetek ennek a nagyszerű filmnek! Ne hagyd ki a Furiosa: Történet a Mad Maxből című filmet!

- írta a fotók mellé a 47 éves Pataky.

A képek között lapozhat:

Elsa Pataky visszatérésénél már csak férje visszatérése érdekesebb, hiszen 2022 végén azt állította, hogy jó időre visszavonul, mert családjával szeretne időt tölteni, miután súlyos betegségére derült fény egy dokumentumfilm forgatása közben. Chris Hemsworth ekkor úgy döntött, visszavesz a tempóból és kicsit visszavonul a színészettől és a reflektorfénytől, miután a vizsgálaton véletlenül kiderült, hogy az átlagnál jóval hajlamosabb az Alzheimer-kórra. Mivel családjában már előfordult hasonló betegség, nagypapája évek óta nem ismeri fel sem a gyerekeit, sem az unokáit, a színész ekkor nagyon megijedt. Úgy tűnik, mégsem eléggé, hiszen a magas gázsija fontosabb ennél, nem igazán hanyagolta el a forgatásokat.