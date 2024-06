A ferencvárosi klub közlemény szerint Isaac Pappoe 2022-ben, mindössze 19 éves korában került Ghánából az izraeli FC Ashdod együttesébe. Az elmúlt idényt kölcsönben a svájci másodosztályú FC Aarau csaptánál töltötte, ahol 28 bajnokin lépett pályára, lőtt két gólt és adott öt gólpasszt.

Isaac Pappoe, a Ferencváros első nyári igazolása

Fotó: fradi.hu

A védekező és támadó középpályásként is bevethető játékos a Svájci Kupában egy meccsen jutott szóhoz, 84 percet töltött a pályán. Pappoe korábban az izraeli másodosztályban szereplő Ashdodnál is alapembernek számított, így nem véletlen, hogy a svájci élvonalból a Basel és a Servette is kinézte magának. Korábban kétszer a ghánai U20-as válogatottban is szerepelt.

A Fradi egy lenyűgöző csapat, egy nagy család

Miután a fiatal középpályás aláírta szerződését a Fradinál, a klubnak adott első interjújában elárulta, kinek a véleményét kérte ki, mielőtt meghozta a döntését.

Mielőtt aláírtam a szerződésem, beszéltem a Fradi másik ghánai játékosával, Owusu Kwabenával. A Fradi egy lenyűgöző csapat, egy nagy család. Azért választottam a Fradit, mert együtt sokat fejlődhetünk, hogy nagy célokat érjünk el.

Hallottam, hogy új edzője lett a csapatnak, hamarosan kezdődik az új szezon is, szóval szeretném a legjobbat kihozni magamból" – mondta az átigazolással kapcsolatban Pappoe.

"Isaac Pappoe egy nagyon tehetséges, jó kvalitásokkal rendelkező labdarúgó, aki egy komplex középpályás. A játék védekező és támadó fázisában is meggyőzött minket a képességeivel. Fiatal kora ellenére nagyon érett játékot mutat.

Fizikális adottságaival, gyorsaságával és a labdabirtoklás során mutatott képességével felhívta magára a figyelmet. Győztes mentalitású labdarúgó, és ezt szeretnénk, ha Ferencvárosban is kamatoztatná.

Isaac a jövőre tekintettel egy fontos igazolásunk lehet, de szeretnénk, ha minél hamarabb szurkolóinknak is megmutatná a tehetségét" – mondta az új játékosról Hajnal Tamás sportigazgató.