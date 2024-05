Kár volt a ruha Jennifer Lopezre, így is látszik mindene - fotók

Jennifer Lopez jelenleg Ben Affleck nélkül reklámozza új filmjét, az Atlas című sci-fit, a sajtókörútján pedig Mexikóban is megjelent: onnan mutatott egy lapozható Instagram-bejegyzésben két fotót és egy videót, amelyeken nyitott ruhában, szinte meztelenül látható. Nézze meg a posztját!

Jennifer Lopez Mexikóban, ahová az Atlas miatt érkezett:

Az Atlasban Jennifer Lopez játssza a címszerepet, egy nőt, aki harcba száll az emberiség elpusztítását tervező mesterséges intelligencia ellen – ennek sikeréhez azonban pont egy robottal kell társulnia.

Mi a helyzet Ben Affleckkel?

Az énekesnő és színésznő a munkái helyett mostanában inkább a magánéletével került a hírekbe, a házassága ugyanis komoly válságba került Ben Affleckkel, egyes források szerint már a válást fontolgatják.

Jennifer Lopezről és Ben Affleckről hosszú idő után készült friss közös fotó (amelyen nem tűnik köztük túl nagynak az összhang), előtte azonban legutóbb márciusban jelentek meg együtt. Jennifer Lopez most az Atlast is egyedül reklámozza, de korábban a sztárvilág nagy eseményén, a MET-gálán is a férje nélkül vett részt New Yorkban – majd Los Angelesbe visszatérve ingatlanokat kezdett nézegetni régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában.

Jennifer Lopez és Ben Affleck így érkeztek meg a 2024-es Golden Globe-gálára

Fotó: AFP / AFP

Valószínű tehát, hogy hamarosan eladják Ben Affleckkel közös álomotthonukat, amelyet tavaly vásároltak 60 millió dollárért. Egy informátor szerint a színész már ki is költözött a házból:

Ben most a munkájára és a gyerekeire koncentrál. Már elköltözött, és valószínűleg el kell adniuk az álomotthonukat, amelyet két évig kerestek.

Mindig szeretni fogják egymást, de Jennifer nem tudja irányítani Bent, Ben pedig nem tudja megváltoztatni Jennifert. Kizárt, hogy tovább tarthatott volna a kapcsolatuk" – mondta a napokban egy közeli ismerősük.

Mi történt az álompárral?

A pár egy másik ismerőse (netán ugyanaz az informátor) korábban úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekedtek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgatott, addig Lopez New Yorkban dolgozott, ami rengeteg feszültséget okozott kettőjük között.

Ha házasok akarnak maradni, mindkettőjüknek változtatniuk kell a viselkedésükön.

Jennifer látszatvilágban él, és az emberek már nem veszik be a színjátékot. Csalónak és nárcisztikusnak tartják, és olyasvalakinek, aki nem érzékeli a körülötte lévő valós világot... Jennifer nagyon rosszul viseli, hogy távol van Bentől, így nem kapja meg tőle azt a figyelmet, amire vágyik. A csodának határozottan vége van" – mondta a bennfentes.