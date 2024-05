A válásról beszélt Jennifer Lopez

Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után találtak újra egymásra 2021-ben, és még ugyanebben az évben össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy másodszorra is válságba került a kapcsolatuk, bár az utóbbi napokban mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, azonban eddig nem sok sikerrel.

Az első pletykák abból adódtak, hogy kiszivárgott, Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel állítólag már külön is költöztek egymástól. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában. A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgat, addig Lopez New Yorkban dolgozik, ez az, ami sok konfliktust eredményez köztük az utóbbi időben.

Majd a szemfüles követőik azt szúrták ki a fotóikon, hogy nem hordják a karikagyűrűiket sem, ami miatt egyre biztosabbak lettek afelől, hogy a házaspár tényleg válásra készül.

Az énekes-színésznő nemrég Mexikóban járt, ahol új filmjének, az Atlasnak volt a sajtótájékoztatója, a pódiumbeszélgetés után pedig az újságírók feltehettek neki néhány kérdést, ahol azt is megkérdezték, hogy valóban igazak-e a pletykák, miszerint színész férjével valóban a válásra készülnek-e.

Lopez kellemetlenül érezte magát, majd egy rövid idő után meglepő választ adott:

"Te jobban tudod" - hangzott el.

A sztár ezt követően zavartan elmosolyodott és a műsorvezető felé fordult, jelezve, hogy lezártnak tekinti a kérdést. A kínos esetről videó is készült, ami azóta az internetet is bejárta. Többen úgy gondolják, hogy a sztár reakciója sokat mondó volt, és valóban igazak a hírek, miszerint közel kerültek a végleges szakításhoz - szúrta ki a Page Six.

Tőlük hangos a ház

Egyre többet veszekednek, és egyre több közöttük a hangos szóváltás, amit a sztárpár egyik közeli ismerőse is megerősített. Az egyik leghangosabb veszekedésük például amiatt volt, mert az énekes-színésznő nehezményezte, hogy neki kell feltakarítania a kutyapiszkot, ugyanis nyolc kutyával és egy macskával élnek együtt.

Jennifer sokat káromkodik, mert száz százalékig neki kell a kutyák után takarítania.

Mindig nyaggatja Bent, hogy legalább a sz*rt szedje össze.

Affleck úgy van vele, hogy fel kéne bérelniük egy külsős céget, ami csak csak ezzel foglalkozik, de Jen szerint ez felesleges. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Ben nagyon lusta" - árulta el.