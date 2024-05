Kiderült, mivel fogyott rengeteget Molnár Anikó

Az egykori valóságshow-szereplő tavaly februárban jelentette be, hogy úgy döntött, belevág az OnlyFansbe, mivel úgy gondolta, hogy nincs családja, így nem tartozik senkinek sem magyarázattal. Molnár Anikó idén tölti be a 49-et, és még mindig nem adta fel, hogy megtalálja az igazit, de addig is a pornózásra koncentrál, hogy sok pénzt tudjon keresni. Molnár azt állítja, hogy édesanyját sem zavarja az életvitele, a közös házuk felújítását is a pornóval megkeresett pénzéből tudták befejezni. Korábban azt is mondta, hogy ettől függetlenül folytatja a sminktetováló vállalkozását is, mert nem szeretné a vendégeit cserbenhagyni.