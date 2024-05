Rémisztő videót osztott meg Köllő Babett

Köllő Babett újabb szintre emelte az ijesztgetés fogalmát a legújabb videóján. A TV2 szexi műsorvezetője már számtalanszor bebizonyította, hogy szeret új dolgokat kipróbálni, ritkán mond nemet olyan kérésekre, ami másnak bizarr, vagy félelmetes, szereti feszegetni a határait. A Sztárban sztár leszek! egykori mentora korábban is vallott már arról, hogy vannak különös szokásai, ami miatt sokan furcsának tartják őt, ezt most újra be is bizonyította, ugyanis egy hatalmas madárpók mászkált rajta, ő pedig széles mosollyal tűrte mindezt.

A hatalmas pók először Köllő Babett fején, majd arcán, aztán a mellein is mászkált, a követőit pedig a hideg is kirázta a jelenettől. Úgy látszik a műsorvezetőt nem viselte meg az eset, sőt, büszkén mutogatta TikTok-oldalán a bizarr videót, ami alá rengeteg komment érkezett.

Kis cuki

- írta a bejegyzésében a műsorvezető, de nem sokan értettek egyet ezzel a véleménnyel.

Én világgá szaladtam volna, te aztán bevállalós vagy!

- írta az egykori mentornak a Sztárban sztár leszek! egy korábbi versenyzője, Csonka Miki.

Nem akarlak megijeszteni, de valami van a nyakadon...

- írta viccelődve egy másik követője, aki szintén kifejezte, mennyire fél a pókoktól.

Köllő Babett jelenleg Spanyolországban nyaral a családjával, ahonnan már egy-két felvételt közzétett. Az eddigi legnagyobb sikert azzal aratta, amikor egy jegesmedvének öltözött férfival lejt táncot Sevilla belvárosában, követői úgy godolták, a műsorvezető arathatott nagyobb sikert, de a maci valószínűleg zavarba jött a csinos műsorvezető közvetlenségétől.

Úgy tudni, hogy azóta már hazatért a rövid nyaralásból, hiszen már itthonról jelentkezett korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben, azonban egyelőre nem árulta el, mire készül, és a TV2-őn milyen feladatai lesznek a közeljövőben, miután a Sztárban sztár leszek! valószínűleg az idei évben nem tér vissza.

Köllőnek azonban más tervei is vannak, hiszen nemrég arról beszélt, ha lánya, Milla Amerikában szeretne továbbtanulni, nem hagyja magára, és valószínűleg vele tart a tengerentúlra.