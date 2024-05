Kucsera Gábor elismerte, hogy megcsalta Tápai Szabinát

Kucsera Gábor a legújabb vendég a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, ahol az előzetes szerint a házassága megromlásáról, a felesége, Tápai Szabina megcsalásáról is beszélt.

A téma most került elő először nyilvánosan, hisz amikor Tápai Szabina 2023 elején bejelentette, hogy tíz év után elválik a férjétől, csak annyit mondott, hogy "volt megcsalás" – jobban azonban nem részletezte, hogy ki csalt meg kit.

Kucsera Gábor most egyértelműen bevallotta, hogy megcsalta a feleségét, Hajdú Péterrel így zajlott köztük a beszélgetés:

- Volt megcsalás?

- Volt.

- És le is buktál?

- Nem. Úgy határozottan nem.

- Tagadtad mindig?

- Mindig, mindent.

- Akkor miért mentetek szét? – hangzott el még egy kérdés, erre azonban az előzetesből már nem kaptunk választ. Nézzen bele, hogy mire számíthat a műsorban!

A rövid videó szerint Kucsera Gábor korábbi drogügyleteiről, olimpiai kudarcáról is beszélt a forgatáson, de arra is kitért, hogy jelenleg milyen a viszonyuk Tápai Szabinával: "Szabinával jól vagyunk egyébként, nagyon-nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni. Nagyon sok, sokórányi kemény beszélgetés van mögöttünk" – magyarázta, majd váratlanul maga Tápai Szabina is megjelent a műsorban.

Nem váltak el

A pár egyébként a mai napig nem vált el hivatalosan ("Amikor én szerettem volna, akkor Szabina nem. Amikor meg ő akart elválni, akkor meg én nem" – mondta erről Kucsera Gábor), sőt többször kaptak már szárnyra olyan pletykák is, miszerint kibékültek, megint együtt vannak.

"Mindig ezt csinálják! Ha lesz miről beszélnünk, akkor fogunk. Most nincs miről beszélnünk" – válaszolt a legutóbb Tápai Szabina arra, hogy újra összejöttek-e Kucsera Gáborral. Az egykori kézilabdázó igyekszik nem foglalkozni a spekulációkkal, ehelyett a munkájára és három gyerekére koncentrál – azt azonban ő is elismerte, hogy a férjével jobb a viszonyuk, mint valaha.

"Valóságos az, hogy iszonyatosan jó a kapcsolatunk. Tényleg jól működünk együtt mint szülők, aztán, hogy lesz-e ebből valami, vagy nem lesz, ki tudja. Soha ne mondd, hogy soha, én már tényleg ezt mondom" – nyilatkozta nemrég Tápai Szabina.