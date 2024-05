Így nézett ki gyerekként a Next Top Model Hungary sztárja - képek

Kouyaté Hawa Krisztina, azaz Hawa számára elég nehézkesen indult a Next Top Model Hungary, ugyanis már rögtön a második adásban majdnem feladata a küzdelmet, amikor hosszú haját egész rövidre vágatták. Akkor keserves sírásban tört ki, szinte sokkos állapotban volt, amikor Ördög Nóra vigasztalta és saját tapasztalatait osztotta meg a lánnyal, milyen érzés rövid hajat viselni. Később Hawa is elárulta, hogy már egyáltalán nem bánja, hogy akkor rábeszélték a vágásra, meg is szerette az új frizuráját.

Hawa az egyik legnépszerűbb versenyzője a Next Top Model Hungarynek

Fotó: Hawa / Instagram

Azóta is volt több mélypontja a műsorban, de leginkább a versenytársaival való harcok és kapcsolatok nehezítették meg számára a folytatást, nem a feladatok, amik szintén nem kíméletesek. Az állatos fotózáson például egy hatalmas békát raktak a fejére, amitől annyira megijedt, hogy az sem érdekelte, hogy mindenki láthatja meztelen melleit, amikor sikoltozva ugrott fel a székből. Ő mégis azt mondta, hogy a villában kialakult légkört nem tudja már elviselni, ekkor majdnem feladta a versenyt.

"A gondot az okozta, hogy hetekig távol voltam mindenkitől, nem tudtam semmit a családról, nem tudtam semmit az akkori páromról. Nagyon egyedül éreztem magam, hiába jött oda hozzám látszólag barátkozni bárki, végül mindig kiderült, hogy csak saját maguk érdeklik őket, nem én.

Mintha mindig engem védeni akartak volna, közben szó se volt rólam, gyakran éreztem magam kihasználva, tényleg úgy éreztem, hogy nincs más út, csak az, hogy feladom!

- mondta korábban Hawa, aki akkor úgy döntött, hogy most először nem adja fel, amibe belekezdett, hiszen eddig sok dolgot félbehagyott, ha jött egy kisebb nehézség.

A fiatal modell azt is elárulta, hogy nem ő, hanem édesanyja nevezte be a Next Top Model Hungarybe, ezért is fontos számára az, hogy végigvigye a legjobb tudása szerint. Azoban nemrég majdnem újra megtörte őt a meztelen fotózás, amivel kapcsolatban hajthatatlan volt, családja miatt sem vállalta, hiába fenyegették kieséssel.

Nem vállalom ezt, sajnos nem! Ezen nem tudok átmenni, nekem apukám muszlim vallású, félaktom sem volt soha.

Egyszer véletlenül megosztottam Instagramról Facebookra egy fürdőruhás képet, és leszedette velem. Ezt nem vállalom, nincs pofám. Nem!" - csattant fel akkor Hawa, aki nem egyedül állt ki a véleménye mellett, mivel Gabi sem volt hajlandó teljesíteni ezt a feladatot. Végül a zsűri úgy döntött, hogy folytathatják a versenyt, egyikük sem esett ki emiatt.