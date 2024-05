Most egy férfin vesztek össze a Next Top Model Hungary versenyzői

Vasárnap este újabb izgalmas adással folytatódik a Next Top Model Hungary, és minden bizonnyal ezúttal kiesője is lesz a versenynek. Az adásban azonban nem csak ez okoz drámát és feszültséget, a lányok közt is folytatódnak a harcok, veszekedések. Ausztriában fognak fotózkodni a modellek, ahol az egyik előzetes szerint Cintia és Hawa utóbbi párja miatt szólalkoznak össze elég csúnyán.

A legutóbbi kifutózásnál ugyanis a modellek családja is jelen volt, Cintia pedig ekkor fogalmazott úgy Hawa párját látva, hogy "nagyon jó csávó a barátja."

Ez később aztán Hawa fülébe jutott, aki durván nekiment a lánynak.

Nem szeretném őszintén azt hallgatni, hogy olyanokat mondasz, megláttad a barátomat, és begerjedtél rá, amikor bejött

- támadt rá.

"Nem ezt mondtam! Azt mondtam, kurva jól néz ki a barátod" - magyarázkodott a lány, de Hawa nem hitt neki.

Múlt héten senki nem esett ki

A Next Top Model Hungary legutóbbi adásában aktfotózáson vettek részt a műsor versenyzői, a meztelenkedés azonban nem jött be mindenkinek: két versenyző döntött úgy, hogy nem hajlandó megcsinálni a feladatot.

A lányok döntése megosztotta a zsűrit, és meg is nehezítette számukra az értékelést, nehezen kezelték a kialakult helyzetet. Végül a nap végén A nap végén Hawa és Gabi álltak szemben utolsókként Ördög Nórával az eredményhirdetés során.

Végül mindketten tovább jutottak, senki sem esett ki a versenyből a múlt héten.

A zsűri úgy döntött, hogy senkivel szemben nem lenne fair, ha ez alapján a feladat alapján bárkitől búcsúznánk. Se veled, sem Hawával szemben nem lenne fair, hogy csak azért, mert kiálltatok a saját testetek mellett, vagy hoztatok egy döntést, ami a saját testetekről szól, és nem hajtottak végre egy feladatot, emiatt kizárnánk titeket a versenyből. Ez a műsor nem erről szól, és azt is gondolom, hogy nem ez az az üzenet, amit képviselünk

– mondta a műsorvezető, aki elárulta, Gabi és Hawa hátráltatást kaptak a következő feladatra - hogy mi az, az majd vasárnap este fog kiderülni a TV2 sikerműsorában.