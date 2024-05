Ördög Nóra a mélypontjairól beszélt

Ördög Nóra már évek óta a TV2 sztárja, aki olyan műsorokat vezetett, mint a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, Ázsia Expressz, Séfek séfe, Next Top Model Hungary, Totem, valamint ő a Dancing wih the Stars show-nak az egyik állandó zsűritagjai is.

Habár hihetetlenül hosszú és szép karrier van a háta mögött, rengeteg kritikát is kap, azonban ma már próbálja ezeket figyelmen kívül hagyni. Inkább azt szeretné elérni, hogy az emberek hitelesnek gondolják őt, ami számára az egyik legfontosabb tulajdonság a szakmában.

"Mit szeretnék, hogy gondoljanak rólam? Most már inkább azt, hogy azokban a helyzetekben, amelyekbe belecsöppenek – akár a televízió, akár a vállalkozásokon keresztül – hiteles vagyok. Hogy azért vagyok ott, mert olyan vagyok, amilyen. Azért ültettek oda például zsűrizni, mert az én gondolataimra voltak kíváncsiak.

Nem kell magam megkérdőjelezni, hogy mit és hogyan kellene mondanom.

Igen, azt hiszem, a hitelesség a lényeg abban is, amit jól csinálok, és abban is, amit nem. Jó, ha látható az is, hogy nem megy mindig minden.

A tökéletességre törekvés persze még ma is munkál bennem, és ez nyilván bizonyos pontokon irritáló lehet kívülről nézve, de közben óriási küzdelmeim vannak magamban.

A saját életünkbe is óriási energiákat pakolunk, hogy a magunk építette rendszereinket működtetni tudjuk. Most egyébként el vagyunk fáradva benne - mesélte.

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál több közös vállalkozást is üzemeltet, így egyre kevesebb szabadideje lett a TV2 sztárjának, ugyanakkor a felelősség ezzel arányosan nőtt. Nem csak a televíziózásban, de a vállalkozásban, feleségként és anyaként is helyt kell állnia, ami nem egyszerű.

"Ha az ívét nézzük az életünknek – volt Palkó, a fotós, én pedig a műsorvezető –, aztán elindultak a saját projektjeink. Egy ösztönös vágy ébredt bennünk, hogy közösen csináljunk valamit, ami mindkettőnk számára inspiráló. Ezzel rengeteg feladat hárult ránk, amit egy idő után nem tudtunk egyedül elvégezni. Csapatot építettünk, hogy tudjunk delegálni, így viszont már többekért tartozunk felelősséggel.

Tehát az a fajta szabadság és spontaneitás eltűnt az életünkből, ami régen, még a gyerekek érkezése előtt megvolt.

Szerintem a munka és magánélet egyensúlya mindenki problematikája. Olyan nincs, hogy valami nem sérül. A tervezhetőség a kulcsa, hogy a teendők mellett a pihenés is beleférjen.

Januárban ránéztem a naptárra, és azt éreztem, hogy megfulladok.

Májusig nem tudtam találni két olyan napot, amikor a barátnőimmel elmehetek bármit csinálni, mert szinte teljesen be vagyok táblázva - fejtette ki.