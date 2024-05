Palvin Barbara meztelenruhája szinte teljesen átlátszik

Palvin Barbara ezúttal a Vogue Beauty Instagram-oldalán tűnt fel el csodás, pezsgőszínű ruhában, ami nem sokat bíz a fantáziára. A legújabb róla készült képen elsősorban nem a ruhája, hanem a frizurája van fókuszban, ugyanis a híres sztárfodrász, Owen Gould készítette el számára a különleges kontyot. Ennek ellenére sokan odavannak a meztelenruháért is, ami egyébként egyre nagyobb divat a sztárok körében.

Egyre nagyobb divat a meztelenruha

A meztelenruhatrend lényege, hogy valójában sokkal többet mutat, mint amennyit eltakar. Az áttetsző ruhadarabok már hosszú évek óta a divatvilág részei, de még soha nem örvendtek ekkora sikernek, mint az utóbbi időben. Pár évvel ezelőtt kezdődött a térhódítása, azóta egyre durvább és egyre többet láttatni engedő darabok jönnek szembe akár az utcán, akár az interneten.

A meztelenruhák, azaz naked dressek elsősorban a sztárok kedvencei, ők népszerűsítik ezt a trendet a vörös szőnyegen, vagy akár a hétköznapokban is. Vannak, akik stílusosan mutatják meg magukat ezekben a kihívó darabokban, viszont akadnak, akik így is túlzásba esnek, mert elfelejtik a lényeget, vagyis azt, hogy nem szabad túl sokat mutatni.

Egyes világsztárok és hazai sztárok előszeretettel hordanak merész darabokat. Az áttetsző ruha az egyik legközkedveltebb, nem egy alkalommal választottak ebből az új, kissé őrült divatirányzatból, mely az egyik legnagyobb trend 2024-ben is. Többek közt Emily Ratajkowski, Florence Pugh, Katy Perry, Rita Ora és Irina Shayk választott már magának egy-egy őrült darabot, róluk itt nézhet szexi, sokat mutató képeket.

A magyar sztárok körében is népszerű a meztelenruha

Hazánkban a meztelenruha legnagyobb rajongója kétségkívül Tolvai Reni, aki új albumához készült promóciós fotókhoz is sokszor ezt a stílusirányzatot választotta. A szexi énekesnő előszeretettel visel áttetsző ruhát, és úgy tűnik, hogy figyelemmel követi a divat alakulását, mivel mindig nagyon trendi darabokat választ.

Ördög Nórát, a TV2 műsorvezetőjét is utolérte már a meztelenruhák őrülete, és ő maga is pózolt már ilyen merész darabban a kamerának. Igaz, hogy ő nem lépett utcára ilyen szettben, és ez is egy romantikus, Valentin-napra szánt fehérnemű volt, viszont még sosem lehet tudni, mennyire szeret bele az efféle szellős viseletbe.