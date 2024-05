Így néz ki bikiniben a Spice Girls 48 éves énekesnője - fotók

A Spice Girlsből Mel B-ként vagy Scary Spice-ként ismert Melanie Brown az Instagramon mutatott egy lapozható bejegyzést a nyaralásáról, amelynek során a vízisport sem maradt ki.

"A legjobb napok!!! A kedvenc helyem, ahová mindig visszajövök, amikor megpróbálok nem leesni a deszkáról. Szerinted sikerült? Ebben a vízben nem is bánom" – írta a posztjához, amelynek fotóin bikiniben látható.

Nézze meg Mel B lapozható bejegyzését az Instagram-oldaláról!

A Spice Girls nemrég közös bulin vett részt: Melanie Brown, Melanie C (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) és Geri Halliwell (Ginger Spice)

áprilisban együtt jelentek meg az ötödik tag, Victoria Beckham (Posh Spice) 50. születésnapi partiján.

A nagyszabású eseményen videó és közös fénykép is készült róluk, így nem akkora meglepetés, hogy Mel B közel az ötvenhez is jól tartja magát – igaz, bikiniben akkor nem láthattuk, ellentétben az ünnepelttel.

Mi történt Melanie B-vel a Spice Girls után?

A Spice Girls 1994 és 2000 között működött, utána már csak egy-egy turnéra vagy különleges alkalomra álltak újra össze. Többek között

a 2012-es londoni olimpia záróceremóniáján is felléptek, ami az olimpiák történetének legtöbbet tweetelt eseményévé vált,

egy perc alatt 116 ezer bejegyzés jelent meg róla az akkori Twitteren, a mai X-en.

A tagok közül többen folytatták egyébként a zenélést a Spice Girls feloszlása után. Melanie B-nek már 1998-ban megjelent az I Want You Back című saját dala – amely egyből az élre került a brit slágerlistán –, 2000-ben pedig kijött az első szólólemeze, a Hot is, amelyet öt év múlva követett az L.A. State of Mind.

Melanie Brown 2007-ben a Dancing with the Stars amerikai kiadásában is versenyzett, Ausztráliában pedig több tehetségkutató műsorban zsűrizett.

Magyarországra jön a Spice Girls másik tagja

A Spice Girls másik tagja, Mel C, Melanie Chisholm közben Magyarországra készül, a 2 Unlimiteddel, Haddawayjel, a Rednexszel és más kilencvenes évekbeli előadókkal lép fel júniusban a szegedi retrófesztiválon.