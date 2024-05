A folyton meztelenkedő Tolvai Reni dögös vadmacskaként pózol - kép

Tolvai Reni sosem félt attól, hogy megmutassa magát a közönségnek lenge öltözékben. Az énekesnőnek a közelmúltban jelent meg egy új nagyalbuma, több év kihagyást követően. Amíg a lemez készült, Tolvai Reni egyre-másra lepte meg a rajongóit néhány dögös fotóval, melyért majd megőrültek a férfiak.

Az énekesnő egyre bevállalósabb, mind a dalszövegei, mint a kinézete alapján. Hihetetlen fogyása után gyakran mutogatja magát félmeztelenül, vagy különböző bőrruhákban.

Március 8-án, nőnapon jelent meg Tolvai Reni új albuma, a TR, melynek mondanivalója, hogy minden nő bátran vállalja fel a szexiséget.

"Szexualitás, a nőiesség. Mert ez is a részem. Az átalakulásom egyik fontos fázisa volt, hogy ezekről is őszintén, kitárulkozva, tabuk nélkül merjek énekelni. Ehhez hozzátartozik az, amit a Dzsindzserrel közös „Reggelig”-ben vagy a „Popsimon a méz”-ben pedzegetek, hogy egy nő is élvezheti gátlástalanul a szexet, mert ez nekünk is ugyanolyan fontos, mint a fiúknak" - vallotta be korábban.

Nemrég a TV2 nagysikerű vetélkedőjében, a Zsákbamacska VIP-ban szerepelt, ám jelmeze a tőle megszokott módon igencsak vadító volt. Macskanőnek öltözött be, így nem hiányozhatott a szűk cicanadrág, a magassarkú csizma a körmökkel ellátott kesztyű, valamint az elmaradhatatlan macskafül.

Tolvai Reni merész szettjét Önök is megnézheti kedd este 19:55-kor a TV2 műsorán.

Fotó: TV2

Balogh Edina is szexire vette a figurát

Balogh Edinának kifejezetten jót tett a válás és az új kapcsolat, hiszen teljesen kivirult, és egyre több az önbizalma, amiről a szexi képei árulkodnak, hiszen az utóbbi időben egyáltalán nem szégyellős. Most a TV2 sikeres vetélkedőjében, a Zsákbamacskában is igazán merész szettben tűnt fel a hétfő esti VIP-adásban, ahol jelmezbe öltözve jelentek meg a hazai sztárok. Balogh Edinára csak egy falatnyi tűzpiros bodyt és egy hozzáillő latex combcsizmát adtak, ami nem takart túl sokat a színésznő formás testéből.

A TV2 sikerműsora

Április 27-én VIP adással indult a Zsákbamacska második évada a TV2-n. Az évtizedek után tavaly visszatért műsor sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2023-as év legnézettebb műsora volt a tavaly március 12-én adásba került Zsákbamacska nyitóepizódja mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A teljes lakosság körében ez 1,3 milliós átlag nézettséget (AMR) jelentett.