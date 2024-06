Megszólalt a részeg vezetés miatt letartóztatott Justin Timberlake ügyvédje

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a New York államban található, Long Island-i Sag Harborban letartóztatták Justin Timberlake-et, több amerikai lap szerint ittas vezetéssel vádolják.

Az énekes valamivel éjfél után indult haza egy hotelból, és szinte azonnal áthajtott egy stoptáblás kereszteződésen – ami felkeltette a rendőrök figyelmét. Justin Timberlake nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek, beszéde lelassult, alkohol szaga volt, ezért vitték be, óvadék ellenében azonban egy nap múlva már szabadulhatott is. Az énekes barátai egyből megjelentek az igazoltatásnál, és próbálták lebeszélni a rendőröket az intézkedésről, Justin Timberlake-et azonban így is bilincsben vitték el. Egy ismerőse úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyszerű közlekedési kihágásról volt szó, a rendőrség viszont azt a tájékoztatást adta, hogy csupán emiatt nem állították volna elő az énekest.

Az eset után a világsztár ügyvédje is megszólalt, aki mindent megtesz azért, hogy felmentsék a vádak alól az énekest.

"Alig várjuk, hogy megvédhessük Mr. Timberlake-et a vádakkal szemben. Sok mondanivalója lesz majd a megfelelő időben" - mondta Edward Burke Jr.ügyvéd védencéről, akinek a helyszíni ellenőrzésről szóló jelentés szerint véresek és üvegesek voltak a szemei.

A sztár június 26-án áll majd a bíróság elé, ami egybeesik a világkörüli turnéjának a kezdetével - írja a BBC.

Szexbotránya is volt

Justin Timberlake és Jessica Biel Hollywood álompárjának számítanak, ám egy podcast műsorban az ellenkezője derült ki. A pár még 2012-ben házasodott össze Olaszországban, majd két gyermekük született. Habár a színésznő soha nem titkolta, hogy kapcsolatukban voltak mélypontok, férjéről kiderült, hogy egy modellel került közelebbi kapcsolatba.

Hugh Hefner egykori szeretője, Zoe Gregory hosszú év után úgy érezte, itt az ideje mindent bevallani. Egy műsor vendége volt, ahol azt állította, hogy Justin Timberlake-kel volt kalandja, nem is akárhol: Hugh Hefner Playboy-villájának medencéjében, ami örömbarlang néven lett ismert, ugyanis a már említett helyszínen többen is szexeltek.