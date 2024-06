Hiába trükközött az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi, mégsem szabadul a börtönből

Lagzi Lajcsi tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték, de már akkor is látványosan, egy magánmentővel szállítatta magát az intézmény elé. A trombitásnak eredetileg korábban, február 15-én kellett volna a rácsok mögé kerülnie, de akkor halasztást kért a rejtélyes betegségére és rossz egészségi állapotára hivatkozva, amivel azóta is próbálja magát sajnáltatni, folyton börtönkórházban van, visszautasítja az ételt, tehát a saját állapotát is rontja.

Állítólag tüdőtágulatban, azaz úgynevezett COPD-ban szenved, de hiába hivatkozik a kérelmeiben erre folyton, nem engedik ki a börtönből és nem kap enyhítést sem. Az ügyvédje korábban azt állította, hogy a legutóbbi kérelmüket elfogadták, így Lagzi Lajcsi hamarosan házi őrizetbe kerülhet az állapota stabilizálása miatt.

Az őrizetről minden esetben a BV bíró rendelkezik, de hogy kinek ad lehetőséget az otthonában letölteni a büntetése maradék idejét, az nincs kizárólagosan összefüggésben az elítélt által elkövetett bűncselekménnyel.

A reintegrációs őrizetnek feltételei vannak: az elítélt első bűncselekményét követte el, 5 évet nem haladja meg a büntetése és még számos kritérium. A BV bíró teljesen egyedileg dönt minden esetben. Hogy valakinek miért engedélyezi és a másiknak miért nem, az az ő hatásköre" - mondta idén márciusban Csontos Zsolt ügyvéd, és állítólag lassan már szabadulnia kéne Lagzi Lajcsinak, de úgy tűnik, ez mégsem most fog megtörténni.

A Bors értesülései szerint a zenésznek most jó esélye volt a szabadulásra, illetve arra, hogy házi őrizetben töltheti le a büntetése hátrelévő részét, de nemrég rossz hírt kapott. Terveik szerint június 20. körül kellett volna távoznia a baracskai börtönből, de a várakozásokkal ellentétben nem érkezett meg a várt határozat erről, így Lagzi Lajcsinak még mindig várnia kell, és lehet, hogy mégsem születik számára kedvező döntés, és mégis a rácsok mögött kell letöltenie a büntetését. Arról egyelőre nincs hír, hogy mikor derül ki az ítélet, és mikorra várható pontosan a határozat.