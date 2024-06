Egy másik zenésszel vigasztalódik Marics Peti volt barátnője - kép

Bár sosem ismerte el hivatalosan Marics Peti és Kovács Gyopár, hogy egy párt alkotnak, de rengeteg jele volt annak, hogy több van közöttük barátságnál. A fiatalok erről sosem beszéltek, de sokaknak gyanússá vált, hogy megcáfolni sem akarják a pletykákat, és gyakran egy helyről jelentkeztek be a közösségi oldalaikon, vagy tűntek fel ugyanazokon az eseményeken. A fiatal színésznőnek egyre nagyobb a követőtábora, akiket a közösségi oldalán szexi képekkel is igyekszik lenyűgözni.

Marics Peti jelenleg a TV2 műsorán, a Zsákbamacska műsorvezetőjeknt látható

Fotó: TV2

Marics és Kovács Gyopár azután kerültek közel egymáshoz, hogy a Valmar énekese Tóth Andival szakított. Valószínűleg ezért sem tartott túl sokáig az új kapcsolata, mivel nem volt túl az énekesnőn. Azóta Marics Petit hírbe hozták egy másik magyar énekesnővel, Binhkyvel is, akivel pár szemtanú együtt látta kettesben andalogni egy plázában. Ezt a híresztelést az énekesnő hevesen tagadta, hiszen még azzal is megvádolták őket, hogy vőlegényével Marics miatt bontották fel az eljegyzésüket. Azóta Binhky már rácáfolt a pletykákra, több fotót is mutatott, ahol egy rejtélyes férfival randevúzgat, de minden bizonnyal nem Marics Petivel.

A hamarosan visszatérő Megasztár új zsűritagjának egykori barátnője, Kovács Gyopár azonban több sikerrel járt a szakítást követően, ugyanis egy újabb zenésszel hozta össze a sors. A kapcsolatukat a zenész, Mehringer Marci leplezte le a közösségi oldalán, ugyanis nemrég osztott meg kettejükről egy közös képet, ami alatt többen is gratuláltak az új sztárpárnak, még Kárpáti Rebeka is kommentelt egy szív hangulatjellel a felvétel láttán.

Remélem ő az a különleges lány akinek a tiktokok is szólnak!

Gratulálok Marci és sok boldogságot nektek, megérdemled végre a boldogságot!" - írta egy követője a bejegyzés alá, aki valószínűleg arra is utalt, hogy tavaly Mehringer Marci és zenekara súlyos autóbalesetet szenvedtek egy fellépésre tartva, amikor minden szükséges hangszerüket is elvesztették.

A baleset tavaly augusztus 4-én történt, miközben az Örödgkatlan Fesztiválra tartott a zenekar. Egyikük olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy intenzív osztályra szállították a helyszínről. A történtek után a magyar zenésztársadalom összefogott, hogy megsegítse a bajbajutott Mehringer zenekart, így gyűjtést szervzetek nekik, hogy meg tudják venni odaveszett eszközeiket, és újra tudjanak fellépésket vállalni.