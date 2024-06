"Rettegek azért a futóbolondoktól is" - megszólaltak a Megasztár új zsűritagjai

Mint írtuk, a TV2 leleplezte az ősszel visszatérő Megasztár zsűrijét: az ötfős csapatot a tehetségkutató műsor két korábbi nyertese, Rúzsa Magdi és Molnár Ferenc Caramel, valamint Marics Peti, Papp Szabi és a Halott Pénz frontembere, Marsalkó Dávid alkotják. Hamarosan indul is a közös munka, jönnek a válogatók, a zsűritagok pedig már beszéltek is az elvárásaikról.

"Hiszek abban, hogy most ugyanazt a pezsgést fogja mindenki érezni, mint régen. Ez a Megasztár azokat a pillanatokat hozhatja vissza, azokat az érzéseket az emberekben: ugyanúgy fog mindenki, egy ország együtt izgulni azért, hogy ki lesz most ennek a Megasztárnak a hangja" – mondta Rúzsa Magdi a Tények Pluszban.

Szintén át tudja érezni a versenyzők helyzetét a második széria győztese, Caramel, aki így látta a tehetségkutatót:

A legfontosabb dolgot kaptam a Megasztártól közel húsz évvel ezelőtt: egy óriási lehetőséget, amiből tudtam építkezni.

Szóval egy olyan ismertséget, egy olyan visszajelzést kaptam a műsortól – azáltal, hogy megnyertem, meg azáltal, hogy egyáltalán bejutottam a műsorba –, ami igazából teljesen megváltoztatta az egész életemet" – emlékezett.

Marics Peti még rajongóként nézte a Megasztárt

"Még régen, amikor gyerek voltam – most már annyira nem vagyok fiatal –, akkor anyukám még tudott szerezni jegyet a Megasztárra, akkor volt pont a Kállay-Saunders, a Kökény meg a Tolvai Reni, az az évad volt. Még tisztán megvan a fejemben, hogy mennyire el voltam képedve, hogy ott lehetünk, akkor az nekünk egy nagyon nagy dolog volt. Emlékszem, vannak is vicces képek velük, amikor még ilyen gombafejem volt... Nekem még vannak ilyen rajongói szemléletből is képeim, illetve élményeim" – magyarázta a többieknél fiatalabb Marics Peti, akit már a Sztárban sztárban is láthattunk zsűritagként.

Papp Szabi már szintén rutinos zsűritagnak számít, de szerinte "a Megasztár más kávéház":

Olyan emberek jönnek ide, akik az életüket tették fel arra, hogy ők énekesek lesznek.

Itt tudjuk kamatoztatni azt a fajta rutint – ha létezik ilyen, de szerintem van, mert én is huszonéve állok színpadon, meg túl vagyok már egy-két színpadon megtett kilométeren –, hogy instruáljuk és tanácsokkal lássuk el a versenyzőt, akár technikailag, akár »színpadbiztonságilag«, hogy merje magát előadni. Kérdés, hogy mennyire veszik majd ezt komolyan, mert azért rettegek a futóbolondoktól is, akik nyilván oldani fogják majd ott a hangulatot. Nagyon várom, hogy elkezdődjön!" – lelkendezett.