Megszólalt az az Árpád hídon történt halálos balesetről Young G Béci

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, szerdán este egy bedrogozott férfi egy lopott taxival a forgalommal szemben felhajtott az Árpád hídra. Ott frontálisan összeütközött két autóval. A balesetben ő is és még két ember, a Fidelitas tagja, Bajkó Ervin és párja haltak meg a karambolban. A fiatal pár csupán 3 utcányira volt budapesti lakásától, amikor a baleset történt. Szombaton lett volna az esküvőjük Esztergomban, most viszont szinte egy egész ország gyászolja őket. Mónika Szlovákiából, Kéménd településéről származott, nívódíjas mesemondó volt. Egyik ismerőse szerint a 32 éves nő elvesztésével a felvidéki kultúra is rengeteget veszített.

Az autó amiben utaztak a becsapódás következtében teljesen összeroncsolódott. Az ütközés során egy ártatlan taxis is megsérült.

Az eset Young G Béci rappert is megviselte, aki a horrorbaleset óta retteg az Árpád hídon közlekedni.

"Annyira elkeserítő, szomorú ez a helyzet, hogy egyszerűen nem találom a szavakat.

Hihetetlen, hogy megint ártatlan embereknek kellett meghalnia, azért b**d meg, mert egy drogos ember száguldozik szemben a forgalommal, kétszázzal.

Megbocsáthatatlan, amit csinált, akármilyen jó ember volt, akármit képviselt akkor, amikor nem bedrogozott állapotban volt. És főleg úgy, hogy az agyamban az van, hogy én nap mint nap itt járkálok, itt van mellettünk az Árpád híd.

Egyszerűen belegondolni sem merek, hogyha a gyerekem a kocsiban ül, és egy ilyen ember jön…

De tovább megyek. Az édesanyám nagyon sokszor szokott a gyermekemre vigyázni, amikor tehetjük és mondjuk el tudunk menni. Akkor anyukám mindig hajnali kettő és három óra körül megy haza. Soha többet nem fogom hazaengedni" - fejtette ki.

"Két éven belül ez most már a második ilyen eset volt, ami halálos áldozatokkal járt.

Konkrétan remegve megyek fel az Árpád hídra.

El sem tudom képzelni, ha a családom bármelyik tagjával történik ez… Én megőrülnék" - mondta idegesen a TikTok videójában.