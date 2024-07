Újabb gyanús jelek utalnak az Ázsia Expressz sztárpárjának szakítására

Hegyes Bercit elsősorban a TV2 nagyszabású táncos show-jából, a Dancing with the Starsból ismerhette meg a közönség, ahol rögtön az első évadban elképesztő sikert aratott Gelencsér Tímea oldalán, hiszen megnyerték a versenyt. Azonban nem ez volt az egyetlen kupa, amit a magasba emelhetett, hiszen a harmadik évadban Csobot Adél partnereként fölényes győzelmet arattak. A négy évadból kettőt Hegyes Berci győzelemre vitt, sőt a szerelmét is a műsornak köszönhette, ugyanis Vágner Fannit a kulisszák mögött ismerte meg, aki a showműsor fodrásza volt.

Hegyes Berci és Vágner Fanni első közös képe, amit nyilvánosságra hoztak, egy esküvőn készült róluk

Fotó: Hegyes Berci Instagram

A sztárpár 2022-ben vállalta fel kapcsolatát a nyilvánosság előtt, bár a táncos eleinte titkolta a barátnője kilétét. Először egy közös nyaralásról osztottak meg közös fotókat, majd egy esküvőről jelentkeztek be közösen, ezzel megerősítve, hogy egy párt alkotnak. Később az Ázsia Expresszben is feltűntek, és egészen a döntőig jutottak, végül Kucsera Gábor és Tóth Dávid egykori olimpikonok győzték le őket a végső hajszában. Bár a műsorban is feltűnt, hogy sok a súrlódás, és többször is összevesztek, mégis mindig megbocsátottak egymásnak és végül kibékültek. Most azonban elég komoly mosolyszünet lehet köztük, ugyanis egyre több jel utal arra, hogy már nem alkotnak egy párt.

Bár Vágner és Hegyes is hallgat a nyilvánosság előtt, sőt, több megkeresést is visszautasítottak és azt mondták, nem szeretnének nyilatkozni a témával kapcsolatban, azonban egyre egyértelműbb jelei vannak annak, hogy véget ért a kapcsolatuk.

A legszembetűnőbb az volt sokak számára, ami elindította a szakításukról szóló pletykákat, hogy közös képeik nagy része eltűnt a közösségi oldalaikról, sőt, újabbak egy jó ideje nem is készültek, korábban szinte minden nap posztoltak együtt. Másrészt az utóbbi időben mind a ketten bejelentkeztek a követőiknél, de mind a ketten különböző programokról, sőt, Vágner Fanni Hegyes nélkül utazott el nyaralni Amerikába, azon belül Miami Beachre, ahonnan ontotta magáról a bikinis fotókat.

Miután sokan megsejtették, hogy szakítottak, Vágner Fanni eltüntette Instagram-oldalát, egyelőre nem tudni, hogy törölte-e vagy csak privátra állította be azt, hogy csak ismerősei láthassák, ami szintén nagyon gyanús az eddig mindig posztoló fodrásztól. Most pedig Hegyes Berci jelentkezett be egy esküvőről, melyen egyértelműen egyedülállóként, Vágner Fanni nélkül vett részt - szúrat ki a Ripost.