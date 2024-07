Interneten keres párt a TV2 bombázója

A Sztárban sztár leszek!-ből ismert Bányai Noémi az interneten keres párt, miután pár hónapja váratlanul szakítottak a TV2-n (a Power of Love-ban) szintén látott Ibrahim Imrével.

Az énekesnő azóta már inkább olyan férfira vágyik, mint Szoboszlai Dominik, legalábbis a profiljában erről vallott a Tinderen:

Keresem azt a fiút, aki mindazt meg tudja adni, mint Szoboszlai Dominik"

– írta, amivel elmondása szerint nem feltétlenül az anyagi biztonságra gondolt.

"Megmondom őszintén, láttam, hogy most voltak nemrég nyaralni a barátnőjével, és csodálatos képeket töltöttek fel. Igen, én is vágyom már azért arra, hogy valaki kényeztessen kicsikét, és esetleg elvigyen valahova utazni, kirándulni vagy csak túrázni... Nem kell nagy dologra gondolni, az olasz tengerpart helyett kiegyezek csak egy Balatonnal is" – magyarázta a Borsnak.

Szerinte működhet az internetes párkeresés

Bányai Noémi a lapnak arról is beszélt, hogy korábban is próbált már az interneten párt találni, de akkor nem járt különösebb sikerrel: "Tindereztem már korábban, sőt volt már pár randim is onnan, de nem igazán találtam eddig ott olyan fiút, akivel valamilyen tartósabb dolog alakult volna ki" – mondta.

Ezzel együtt sem egyéjszakás kalandot keres, legalábbis ezt állítja:

Én úgy gondolom, hogy az ember találhat a neten olyan párt, akivel később egy hosszútávú kapcsolatot tud kialakítani,

sőt van egy példa is erre az életemben. Egyik barátnőm a neten ismerte meg a párját, akihez azóta már férjhez is ment. Szerintem nem ez lehetetlen, csak nehéz" – vélte.

Mi volt a baj Ibrahim Imrével?

Bányai Noémit és korábbi párját, Ibrahim Imrét sokan támadták a köztük lévő korkülönbség miatt, a kapcsolatuknak azonban hivatalosan nem emiatt lett vége – hanem azért, mert a férfi külföldön kapott munkát, egy francia filmben fog szerepelni.

Bányai Noémi és Ibrahim Imre még együtt

Fotó: Instagram/Bányai Noémi

"Én nagyon örültem, hogy Noémi mindenhol jó hírben említett a szakításunk után. Mi nagyon őszinték voltunk egymással, és mielőtt kiutaztam, mondta, hogy ő nyitna más felé. Igazából csak a legjobbakat tudom neki kívánni, teljesen korrekt volt ő is, amikor elváltak útjaink, nem tudok semmi rosszat mondani" – üzente már Franciaországból Ibrahim Imre.