Lebukott Emma Watson, új párja van - kép

A Harry Potter-filmek sztárjára úgy tűnik, hogy ismét rátalált a szerelem, ugyanis nemrég egy titokzatos férfi mellett kapták lencsevégre. A lesifotókon jól látható, hogy a Hermione-t alakító színésznőt egy jóképű, fiatal férfi ölel, majd csókol meg.

Emma Watson tavaly májusban, 18 hónap után szakított üzletember párjával, Brandon Greennel, azonban úgy tűnik, hogy a világsztár most boldogabb, mint valaha.

A fiatal lány habár bebizonyította, hogy színészként is megállja a helyét, mégis úgy döntött, hogy visszavonul. Jelenleg az Oxfordi Egyetemen tanul, emiatt pedig folyamatosan ingázik az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között. Nemrég a sztár egy csoporttársa is megszólalt, aki elmondta, hogy történt pár incidens a színésznő miatt az egyetemen, ezért testőrök vigyáznak rá - írja a The Sun.

"Mivel ő egy híres színésznő, ezért egy konkrét biztonsági csapat vigyáz rá, amikor bent van.

A közelmúltban történt néhány incidens, ezért minden szükséges óvintézkedést megtesz a biztonsága érdekében.

Szerencséje van, ugyanis a kurzus nagy része online elvégezhető, és csak heti pár napot kell az egyetemre bejárnia" - mondta.

Perverz szexuális szokásait nem titkolja

Emma Watson angol színésznő pár hónappal ezelőtt Valerie Hudson-nek adott interjút a Teen Vogue számára, amikor kifejtette, hogy nagy rajongója a fetisiszta kultúrának, és ezzel olyan részleteket árult el szexuális vonzódásáról, ami sokakat sokkolhat. A fetisizmus (kink) ugyanis nem hagyományos szexuális gyakorlatokat jelent, és a szexuális partnerek közötti intimitás fokozását szolgálják. Egyesek különbséget tesznek a kink és a fetisizmus között, az előbbit a partneri intimitás fokozásaként, az utóbbit pedig annak helyettesítéseként definiálva. A kink lényegében egy gyűjtőfogalom a szex minden olyan nem hagyományos típusára, amelyben nincsen domináns fél.

Szerinte példaértékű a kink kultúra, mert az ilyen kapcsolatok gyakorlói kommunikálják a legtökéletesebben az igényeiket, és ehhez kölcsönös beleegyezés szükségeltetik.