Furcsa fürdőruhája szinte semmit sem takar Gáspár Evelin testéből - képek

Gáspár Evelint túlsúlyos kamaszként ismerte meg az ország, azonban ez már a múlté. Gáspár Győző és Bea asszony idősebbik lánya mindent elkövetett azért, hogy ezt a megítélést elhagyja, ezért kemény diétába kezdett még évekkel ezelőtt. Az életmódváltása egyértelműen meghozta számára a sikert: 15 év alatt 110-ről fogyott le, és több mint 40 kilóval mutat kevesebbet a mérleg. Súlyát azóta is tartja, amire rendkívül büszke, ezért sem meglepő, hogy a közösségi oldalán gyakran mutogatja magát hiányos öltözetben.

Gáspár Evelin nemrég tért haza Ciprusról, ahol családjával nyaralt, nem sokkal később pedig Dubajba is elutaztak, ez idő alatt pedig rendszeresen beszámol a követőinek a mindennapjairól. Leginkább bikiniben pózolgatott a tengerparton, mert formás testét imádják a férfi követői, akik rendszeresen megdicsérik a lányt. Húga, Gáspár Virág is egyre gyakrabban feltűnik mellette merész fotókon, bár ő eddig visszafogottabban viselkedett, most egyre inkább nővére példáját követi.

A korábban szexbotrányba is keveredett Evelin most azonban egy hazai strandon hűsölt a hétvégi rekkenő hőségben, ahol barátnőivel töltötte a szabadidejét, ahová ismét vele tartott húga, Gáspár Virág is. Úgy tűnik az utóbbi időben egyre erősebb a nővérek kapcsolata, szinte elválaszthatatlanok egymástól, mióta mindkettejük komoly párkapcsolata véget ért, és egyelőre nem tudni arról, hogy lenne újabb férfi az életükben, élvezik, hogy egyedülállók.

Gáspár Evelin a hétvégére is egy igazán merész szettet választott, egy méregzöld fürdőruhát, ami igencsak rafinált szabása miatt sokat engedett láttatni a fiatal lány testrészeiből, épphogy takarta az intim területeit az aszimmetrikus fazonú szett.

Hamarosan visszatérnek a TV2 képernyőjére

Mint korábban írtuk, a TV2 újragondolta Gáspár Győzőék egykori valóságshow-ját és a következő szezonban újra visszatér a Gáspár család a csatorna képernyőjére a megújult realityben.

Fischer Gábor korábban elárulta, hogy még idén figyelemmel kísérhetjük Gáspár Győzőék mindennapjait.

Az elmúlt években folyamatosan figyeltük, hogy melyek azok a műsorok, formátumok, amelyek korábban nagy nézettséget értek el.

Visszahoztuk már a Szerencsekereket, a Zsákbamacskát, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén Gáspár Győző és családjának a kalandjai kerülnek a TV2 képernyőjére. Megpróbáljuk ezt a műsort úgy megvalósítani, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen" - nyilatkozta a Tények Pluszban a TV2 Médiacsoport Zrt. programigazgatója.