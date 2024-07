Geek Girl a Netflixen: a sorozat, ami letaszította A Bridgerton családot

A Geek Girl egy tízrészes brit sorozat, ami Harriet Manners, az esetlen, stréber kamaszlány esetét meséli el, aki született kocka (erre utal a Geek Girl cím is), és nehezen illeszkedik be a kortársai közé. Osztálytársai furának tartják, kiközösítik, egy napon azonban drasztikusan megváltozik az élete, amikor váratlanul felfedezik, és hirtelen a divat világában találja magát modellként. A visszahúzódó, okostojás lánynak úgy kell helyt állnia modellként, elviselnie a reflektorfényt és a csillogást, hogy közben ne váljon felszínessé és ne áldozza fel intelligenciáját a külsőségekért cserébe.

Emily Carey a Geek Girl egyik jelenetében

Fotó: Emily Carey Instagram

Valószínűleg ezért is kedveli a történetet az idősebb korosztály is, mert egyrészt a fiatalok személyiségfejlődéséről és útkereséséről szól, másrészt arról, hogyan segítik ebben őket a felnőttek. A történetben nemcsak Harriet fejlődésének útját követhetik figyelemmel, hanem az őt körülvevő idősebb korosztályét is, akikre szintén hatást gyakorol az érett fiatal lány viselkedése, példamutató kitartása az önazonossága mellett, ami nemcsak a gyerekeket szólítja meg.

A Geek Girl sorozat Londonban játszódik, és valójában gyerekeknek, tinédzsereknek szánták, mégis minden korosztály érdekesnek találja, hiszen mindenkit megszólít, így igazi családi sorozat lett belőle, hiszen nemcsak vicces, hanem valódi drámákat, megható pillanatokat is tartogat a nézők számára. A drámai szál a sorozatban az, hogy Harriet Manners félárvaként nőtt fel, és édesapja, valamint annak új párja nevelik a fiatal lányt, akinek anyja halálának körülményeiről nem sok részlet derül ki az első évadban. Ezért sokan tudnak azonosulni Harriet szüleivel is, akik mindent megtesznek azért, hogy megóvják a sérülékeny lányt a divat könyörtelen világától.

A Geek Girl sikerének titka, hogy több korosztályt is megszólít a történet

Fotó: Emily Carey Instagram

Ezenkívül a történet szerelmi szála is tartogat izgalmakat, mely Harriet és a férfi szupermodell, Nick Park között bontakozik ki, ami szintén sok nézőt ültet a Geek Girl sorozat elé, hiszen egyszerre teszi tündérmesébe illővé, mégis életszerűvé, hiszen mindenki drukkol a furcsa lánynak, hogy első szerelme valósággá váljon. Így a Geek Girl sikerének kulcsa, hogy széles körben szólítja meg a nézőket, sokan tudnak azonosulni a történet mondanivalójával, ami a sok nevetés mellett sok izgalmat és drámát is tartogat.