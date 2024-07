Hatalmas botrányt kavart III. Károly király és Vilmos herceg

Károly király, Vilmos herceg, Kamilla királyné és Eduárd herceg is részt vettek a brit királyi család egy magas rangú eseményén, a Bogáncsrend istentiszteleten. Fontos, hogy a mindenkori uralkodó mindig tagja a rendnek, de vannak úgynevezett extra tagok, akik Vilmos herceg, Kamilla királyné, Anna hercegnő és Eduárd herceg. A jeles alkalomból kifolyólag köpenyt, kalapot és különféle ékszereket viseltek, melyről fotó is készült, és felkerült a közösségi oldalakra is, amit több kritika is ért - írja a People.

Károly rövid uralkodása alatt csak partikat és új dekorációkat láttunk. Ezzel ellentétben korábban nem láttuk, hogy a néhai királynő minden nap találkozókra és partikra járt

- jegyezte meg valaki az uralkodót kritizálva.

"Milyen borzalmas, hogy ez 2024-ben még mindig létezik"- olvasható egy hozzászólás.

"Vannak gyerekek, akik éheznek ebben az országban, és néhányan még életüket is vesztették miatta.

Amikor ilyen fotókat látok, undorodom

- írta egy felhasználó.

Azonban néhányan azt is megjegyezték, hogy mivel III. Károly rákos beteg, jó látni, hogy egyre jobban érzi magát, és egyre jobban néz ki a kezelések miatt.

Magyar lovakat kapott III. Károly

A magyar tenyésztésű lipicai lovakat ajándékozott Magyarország nevében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter III. Károly királynak koronázási ajándékként. A honvédelmi miniszter pénteken adta át a Brit Királyi Hadsereg részére a lovakat, Londonban.

A koronázási ajándék átadásáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán is beszámolt, a honvédelmi miniszter azt írta:

a lovakat a brit királyi család fogja reprezentációs célra használni

– hangsúlyozta: mindez a magyar lótenyésztés nemzetközi hírnevét öregbíti.

Korábban kerültek magyar lovak a Brit Királyi Hadsereghez, arra azonban még nem volt példa, hogy Magyarország kifejezetten a brit királyi család részére ajándékozott volna lovakat.

III. Károly király édesanyja, II. Erzsébet brit királynő több versenylovat is tenyésztett, illetve nagy rajongója volt a lóversenyeknek is. Korábban beszámoltunk róla, hogy alig egy hónappal a halála után a fia több szeretett lovát is árverésre bocsájtotta és eladta.