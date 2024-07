Király Linda egy titokzatos férfival csókolózott

A Dancing with the Stars egykori versenyzője egy tízéves kapcsolat után már évek óta egyedül van, hat éve szingli. Tudatosan egyedül akart lenni, hogy rendbe hozza magát, azonban mikor újra nyitni kezdett a szerelem felé, azt vette észre, hogy teljesen megváltozott a világ. Király Lindát pár napal ezelőtt még a rapper L.L. Juniorral hozták hírbe, többek szerint a Lupa Beachen csókolóztak. Azonban korábban is lehetett már hallani olyan pletykát, hogy együtt vannak. 2022-ben ugyanis egy időben jelentkeztek be ugyanabból az olasz városból, Positanóból, ami a kommentelők egy része szerint nem lehetett véletlen – a két főszereplő viszont már akkor is elmondta, hogy az volt.

Azonban az énekesnőt nemrég egy titokzatos férfival látták, - aki nem a rapper,- sőt a páros forró csókcsatákat váltott, amire többen is felfigyeltek. Lindát és a férfit a reptér termináljában lehetett látni, és úgy tűnt, hogy nagyon boldogok, Linda pedig úgy tűnik, hogy hat év után újra szerelmes.

Az erről készült képeket a Bors oldalán tudja megtekinteni.

Ilyen számára az ideális pasi

"Fontosnak tartom, hogy egy férfinak legyen jó humorérzéke, és mindenben a partnerem legyen. Olyan társat szeretnék magamnak, akivel együtt tudok építkezni az életben, aki a társam és a legjobb barátom is egyben.

Fontos, hogy romantikus és figyelmes legyen, a külső viszont egyáltalán nem nyom nálam a latban.

Ha visszanéznénk a exeimet, akkor kiderülne, hogy nincs különösebben férfitípusom, mert én az emberbe szeretek bele, nem pedig a külsőbe - vallotta be Linda, aki konzervatív szemléletet vall, ezért nem hisz az internetes párkeresésben.

Én annál konzervatívabb értékeket vallok, mint hogy az interneten keressem a szerelmet.

Pár évvel ezelőtt egy társkeresőn valaki regisztrált a nevemben egy kamuprofilt a fotóimmal, úgyhogy nekem már csak ezért sem menne az ismerkedés ezen formája. Maradok a tradicionális lehetőségeknél.

Egy furcsa kettősség miatt nehéz dolgom van az ismerkedésnél: egyrészről nyitott vagyok, és barátkozós, másrészről viszont nagyon zárkózott.

Sok idő és bizalom kérdése, hogy valakit egészen mélyen beengedjek az életembe - szögezte le az énekesnő még korábban.