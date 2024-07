Csókolózni látták Király Lindát és L.L. Juniort

L.L. Junior "hevesen csókolta" Király Lindát csütörtök éjszaka a Lupa Beachen – állította a Bors egyik olvasója, amit az énekesnő azonnal megcáfolt a lapnak.

"Érdekes, mivel utoljára tavaly jártam a Lupán. És nem győzöm elégszer elmondani, több mint 20 éve ismerem Juniort, nagyon jóban vagyunk, de csak barátok vagyunk" – mondta Király Linda.

Nem először hozzák össze őket

Király Lindát és L.L. Juniort nem először hozták össze, korábban is lehetett már hallani a pletykát, hogy együtt vannak. 2022-ben ugyanis egy időben jelentkeztek be ugyanabból az olasz városból, Positanóból, ami a kommentelők egy része szerint nem lehetett véletlen – a két főszereplő viszont már akkor is elmondta, hogy az volt.

A lehetséges viszonyukról akkor is sok szó esett, amikor L.L. Junior (először) szakított Dárdai Blankával, a rossz nyelvek szerint ahhoz Király Lindának is lehetett köze.

"Olaszországban összefutottunk, de külön társasággal voltunk. Most, hogy a Blankával van ez a rumli, előhozták a tavalyi pletykákat. 25 éves ismeretség a mienk. Vicces, hogy Blanka és Király Linda egy kerületben laknak, közel egymáshoz.

Mi haverok vagyunk, bulizunk. Kölcsönös tisztelet van köztünk, ennyi"

– magyarázta L.L. Junior 2023-ban.

"Nincs erről igazán mit mondani. Semmi alapja nincs a pletykának. Olaszországban két külön társasággal voltunk, tényleg véletlenül találkoztunk. De tegyük is tisztába a dolgokat: kezdem azzal, hogy az elmúlt hónapokban alig voltam itthon, az Egyesült Államokba szólított a munkám, többet tartózkodom a tengerentúlon, mint Magyarországon. Aztán azzal folytatnám, hogy

világéletemben irtóztam attól, hogy valaki ismerkedni kezd egy párkapcsolatban élő másikkal,

ez egész egyszerűen nem én vagyok. Végezetül pedig: Juniort nagyon tisztelem, együtt indult a karrierünk, és barátságban vagyunk. Ja, és öt éve vagyok szingli, és ez az állapotom még mindig tart. Remélem ezzel mindent elmondtam" – nyilatkozott akkor Király Linda is.

Mi a helyzet most?

Király Linda azóta is egyedül van – így már hat éve szingli –, aminek okairól bővebben is beszélt alig egy hónapja, miközben L.L. Junior kibékült, majd újra szakított, majd megint kibékült Dárdai Blankával, szinte már képtelenség követni a kapcsolatukat.