Megható, hogyan vallott szerelmet Krausz Gábor Mikes Annának - kép

A napokban még azzal gyanúsították meg a sztárpárt, hogy véget is ért a kapcsolatuk, de most Krausz Gábor egyértelműen cáfolta a dolgot, és egy megható, romantikus bejegyzésben vallott szerelmet Mikes Annának, akivel a legutóbbi Dancing with the Starsban ismerkedtek meg, sőt, meg is nyerték azt. Viszont a legnagyobb nyereményük a táncos show-ban egyértelműen a kapcsolatuk, mely azóta is töretlen, sőt, az Ázsia Expressz viszontagságai, a közös küzdelem csak erősebbé tették őket, pedig akkor is azt találgatták, vajon túléli-e a kapcsolatuk a próbatételt.

Krausz Gábor és Mikes Anna sokáig titkolták, hogy egymásba szerettek a Dancing with the Starsban

Fotó: TV2

A séf és a táncosnő kapcsolata viszonylag frissnek számított az induláskor, így sokan nem vették biztosnak, hogy a komfortzónájukból kilépve is együtt maradnak-e. Volt olyan ismerősük is, aki névtelenül nyilatkozott, Krausz Gábor akkor így üzent.

Anna és köztem minden a lehető legnagyobb rendben van. A kapcsolatunk nem csak hogy túlélte az Ázsia Expressz viszontagságait, de meg is erősödött.

Persze mi ketten és a valódi barátaink pontosan tudták, hogy ez így lesz, így valójában továbbra sem hisszük, hogy a nyilatkozó ismer minket, sőt a létezése is kérdéses, de a lényeg, hogy kár volt aggódni" - mondta korábban Krausz Gábor.

Bár ritkán osztanak meg magánéletükről információkat, sőt, közösségi oldalukon is visszafogottan posztolnak egymásról, most mégis úgy döntött a sztárséf, hogy egy igazán romantikus gesztussal kedveskedik Mikes Annának, akinek Instagram-oldalán keresztül is szerelmet vallott egy közös fotóval, melynek hátterében felbukkan a Dancing with the Stars felirat, hiszen akkor változott meg mindkettejük élete, amikor a műsornak köszönhetően találkoztak.

Minden változik, és valahol a folyamat során én is változom vele együtt

- írta a fotó mellé a sztárséf, aki szív alakú hangulatjelekkel egészítette ki a mondaivalóját, mely szerint nagyon hálás a táncosnőnek azért, ahogyan az életük egymás mellett alakul.

Nem meglepő, hogy a sztárséf ennyire boldog Mikes Anna oldalán, hiszen eddig minden rendben köztük, nemrég utaztak el első közös nyaralásukra, mely nagyon jól sikerült. Továbbá Krausz Gábort az is megnyugtatja, hogy kislánya, Hannaróza odáig van édesapja új párjáért, amit többször meg is mutatott már a követőinek is.