Kulcsár Edina pluszkilói miatt magyarázkodott

Az Origo elsőként számolt be arról, hogy második közös gyereküket várja Kulcsár Edina és férje, G.w.M. szépségkirálynő azt mondta, hogy a babát tervezték, és már azt is tudják, mi lesz a neve. A pár annyit elárult, hogy kisfia lesz, azonban, bár Edina több utalást is tett arra vonatkozóan, hogy hogyan hívják majd a csöppséget, ezt mind a mai napig nem osztották meg a nyilvánossággal.

Edinának egyre nagyobb a babapocakja, ugyanis várhatóan augusztusban születik meg a gyereke. Habár már ez a negyedik terhessége, és a látványhoz is hozzászokott, testének változása, és a pluszkilók miatt azonban olykor kiakad, erről pedig a közösségi oldalán is beszámolt:

"Talán egy szóval úgy lehet leírni, hogy érzelmi hullámvasútra ültet, ami nem csak 9 hónapig tart, hanem bőven azután is.

És talán amit a legnehezebben él át mindenki ezekben az egyébként csodás hónapokban, az a test folyamatos változása.

Persze vannak kiváltságos genetikával rendelkező anyukák, de talán többen vagyunk, akik bizony megküzdünk ezekkel a nem túl kellemes érzésekkel. Én, ezt most a 4. babámmal a pocakomban szinte egyáltalán nem is érzékelem. Szerintem már hozzászoktam a látványhoz .

Jó, azért van amikor én is kiakadok, hogy nincs mit felvennem, meg jézusom, hogy nézek ki és társai - de aztán gyorsan észhez térek.

Alapvetően szeretem a testem. Nem azért, mert szerintem hű de jól nézek ki, (van szemem és önkritikám, ezért is próbálok edzeni) hanem azért, mert életet adott a gyermekeimnek, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok!

És ha valaki esetleg elégedetlen lenne magával és nem szeretné a testét, akkor gondoljon arra, hogy a gyerekeinket sem csak akkor szeretjük, amikor nagyon jól viselkednek.

Ezt egyszer valahol olvastam, és azóta ha éppen kezdenék kiakadni a testemre, akkor ez a gondolat mindig visszaránt a valóságba és az önsanyargatás helyett inkább a hálához folyamodok" - olvasható az Instagram-oldalán a bejegyzés.