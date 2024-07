Válságba került az ismert énekes és színésznő házassága

A Kispál és a Borz énekese, és párja, a színésznő Földes Eszter, aki többek közt a TV2 nagysikerű sorozatában, a Mintaapákban is játszott, 2015 augusztusában Győrben szűk családi körben összeházasodtak. A páros 2017 decemberben jelentette be, hogy első közös gyereküket várják, majd 2018-ban meg is született kisfiuk, Lovasi Álmos Fülöp. Habár csak ritkán beszéltek a magánéletükről, úgy tűnik,hogy Király Viktor és Király-Virág Anita után az ő házasságuk is válságba került.

A 19 év korkülönbség ellenére szerették volna bebizonyítani, hogy jól működik a házasságuk, azonban Földes Eszter a napokban aggasztó bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán.

Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy

- írta az Instagram-oldalán, majd pár napra rá, egy újabb posztot tett közzé:

"A kölcsönös őszinteség kizárja a szégyenérzetet.

Amikor a gyengeségeink ellenére is elfogadnak bennünket, mélyebben tudunk kötődni a másikhoz, és ez a meghitt érzelmi közeg “intimitásrobbanást” eredményezhet.

Azt az intimitást, amelyért annyira sóvárgunk, soha nem a tökéletességünk hozza el számunkra, hanem az, ha képesek és hajlandók vagyunk együtt dolgozni a hibáinkon" - olvashatóak a sorok, melyet a Bors szúrt ki.

Király Viktor is majdnem elvált

Sokáig nem árulta el Király Viktor és felesége, valójában mi romlott el a házasságukban, de annyi bizonyos, hogy az énekes Ázsia Expresszben való szereplése is megadta a végső lökést Király-Virág Anitának abban, hogy elhagyja a férjét, aki akkoriban még több időt töltött távol a családjától, ami negatív irányba befolyásolta a kapcsolatukat. Sokáig próbálták titkolni a válságukat, majd az énekes a találgatások miatt szűkszavúan elismerte, hogy gondjaik adódtak.

Az elmúlt évben próbáltak többször is közös nevezőre jutni, randevúzni, utazni, de akkor még nem sikerült, és feltűnően egyre távolabb kerültek egymástól. Egyre többen találgatták, vajon kibékül-e még a sztárpár, hiszen a közösségi oldalaik is arról árulkodtak, hogy szinte már semmi időt nem töltenek egymás társaságában.