Így gúnyolják Meghan Markle-t az újabb szánalmas próbálkozása miatt

Mint ismert, Meghan Markle és Harry herceg 2020 után ismét szerződött a Netflixxel, és két műsor gyártását is tervezik a streamingszolgáltatónál, melyeket közös cégükön (Archewell Productions) keresztül valósítanának meg ismét.

Az első sorozatban Meghan Markle a kedvenc szabadidős tevékenységeit mutatná be: főzne és kertészkedne, ami által sokkal jobban megismerheti majd őt a közönség. Májusban azonban kiderült, hogy Sussex hercegnéje nem a férjével közös otthonában, a 14 millió dolláros, 4500 négyzetméteres Montecito kastélyban, hanem egy kannabiszfarmon forgatja majd le a főzőműsorát. A helyieket borzalmasan zavarja a jellegzetes szag. A lakosok szerint a szag fejfájást, hányingert és légzési problémákat okoz.

Ha ez még nem lenne elég, többen is aggodalmukat fejezték ki, ugyanis a Netflix nem hosszabbította meg Meghan és Harry szerződését, 2025-ben pedig vége a közös megállapodásnak. Mivel Markle a közvélemény egyik legjobban gyűlölt szereplője, így nem csoda, hogy ugyan a műsort még be sem mutatták, máris rengeteg kritikát kapott.

Nyilvánvalóan a főzés, a kertészkedés, a szórakoztatás és a barátaira fog összpontosítani a műsorban Meghan– és meg kell hogy mondjam, ez borzasztóan hangzik

- osztotta meg a véleményét a Sky News műsorvezetője, Rita Panahi.

Richard Fitzwilliams PR-tanácsadó és királyi kommentátor pedig azt feltételezte, hogy a királyi pár pénzügyi bajba kerülhet, ha a Netflix nem szerződik velük újból.

Könnyen előfordulhat, hogy pénzügyi gondjaik lehetnek, ugyanis jóval kevesebb az érdeklődés iránt, mint azelőtt, ráadásul jótékonysági alapítványuknak is kevés adományozója van

- mondta.

Markle főzőműsorán kívül egy olyan sorozat is látható lesz a streaming szolgáltatónál, ami Harry herceg kedvelt sportját, a lovaspólót mutatja be a floridai Wellingtonban zajló US Open Polo Championship-en keresztül. Az esztétikai és társadalmi színteréről ismert sorozat bemutatja a sport iránti lelkesedését és szenvedélyét - írja a Mirror.

Eperlekvárt is árul

Meghan Markle eperlekvárt árul American Riviera Orchard márkanéven.