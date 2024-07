Eljegyezhették a TV2 fiatal sztárját - kép

A Next Top Model Hungary egyik szereplője, Szaniszló Kitti három évvel ezelőtt költözött a fővárosba, ami megváltoztatta az életét. Kezdetben egy konditeremben dolgozott, majd mivel mindig is szeretett szerepelni, jelentkezett a TV2 műsorába, azonban ma már a modellkedés háttérbe szorult.

"2021-ben egyetlen bőrönddel költöztem fel Budapestre, hogy megvalósítsam az álmaimat. Egy konditeremben kaptam állást. Könnyen barátkoztam, és társaságok révén megismerkedtem több híres magyar zenésszel is influenszerrel is.

Évek óta dolgozok a közösségi mediában, a Next Top Model Hungary óta a modellkedés háttérbe is szorult, sokkal inkább a videókészítésre fókuszálok.

A kamera mögött is tevékenykedek, az már jobban is vonz mint a szereplés. A műsor óta komolyabban foglalkozom ezzel, ebből a világból ismertem meg a páromat, akivel azóta össze is költöztünk" - mesélt a részletekről a fiatal lány még korábban, aki habár rengeteg üzenetet kap férfiaktól, boldog párkapcsolatban él.

Párja, Matuz Ádám, a magyar hiphop videók egyik legsikeresebb producere, akivel nem csak össze is költözött, de egy új, közös álom megvalósításán is dolgoznak.

Ádámmal együtt járunk forgatni, sok ismert magyar zenésszel dolgozunk, ha úgy adódna, szívesen beugranék egy-egy videóklipben szerepelni

- nyilatkozta.

Úgy tűnik, hogy a pár kapcsolata komolyabbra fordult, és egy fontos mérföldkőhöz érkezett. Kitti az Instagram-történetében fotózta le a kezét, azonban a gyűrűsujján egy hatalmas gyűrű látható, ami arra enged következtetni, hogy eljegyezte őt a párja. A képhez semmit nem fűzött, de minden jel arra mutat, hogy megtörtént a lánykérés.

Fotó: Instagram.com/kittileda/

A nézők szerint rosszindulatú volt

A fiatal lány szépen teljesített a TV2 sikeres műsorában, áprilisban így nyilatkozott: "Összességében elégedett vagyok azzal, amit látok magamból.

Az egy kicsit bánt, hogy a nézőknek úgy jöhet le, hogy rosszindulatú vagyok, pedig csak őszintén elmondom a véleményem, alapvetően jószívű ember vagyok.

Megtanultam, hogy ne foglalkozzak a kommentekkel, mert nem számít, hogy egy idegen, aki nem ismer, mit gondol rólam. Nehéz lenne egy országnak megfelelni, nem is akarok" - mondta Szaniszló Kitti.