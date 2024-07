Nem vett semmit a nyitott mellény alá a magyar modell - fotók

A Los Angelesben élő modell és színésznő, Pillmann Lívia az amerikai függetlenség napja alkalmából az Instagramon osztott meg egy lapozható bejegyzést, amelynek fotóin nyitott bőrmellényben, alatta félmeztelenül látható a tengerparton. Nézze meg a posztját!

Pillmann Lívia lapozható bejegyzése az Instagramról:

Ki az a Pillmann Lívia?

A Várgesztesről származó Pillmann Líviát 16 évesen fedezte fel egy ügynök az utcán, a lány azonban csak két évvel később, az érettségi után írta alá a teljes munkaidős szerződést – utána viszont hamar betört a nemzetközi piacra is.

Már egy ideje Los Angelesben él, ahol számos divatbemutató, címlapfotózás és reklámszereplés után már filmekkel is foglalkozik, színésznőként, íróként és producerként is kipróbálta már magát. Több rövidfilm után a Forget Me Not: Omega's Return című sorozatban szerepelt hosszabban, jelenleg pedig – két másik produkció mellett – az American Supermant forgatja Franco Neróval és Andy Dickkel.

Pár éve hírbe hozták a Született feleségek kertészével, Jesse Metcalfe-fal is, hamar tisztázta azonban a helyzetet: "Jesse-vel barátságban vagyunk. Egy fotózáson ismerkedtünk meg, és néhányszor találkoztunk. Épp egy ebédre ültünk be beszélgetni, amikor a paparazzo lekapott minket" – mondta akkor a Borsnak.

Nem ő az egyetlen magyar modell Los Angelesben

Pillmann Líviáról itt láthat további szexi képeket, de érdemes néhány pillantást vetni a pár amerikai filmben és sorozatban szintén látott Vass Zitára is, aki egyébként már San Diegóban született magyar szülőktől. A mexikói vagy a francia Playboyban is meztelenül pózoló modellről itt talál egy merész galériát.

Egy ideje már a leghíresebb magyar modell, Palvin Barbara is Los Angelesben él, miután a férjével, Dylan Sprouse-szal átköltöztek New Yorkból. "Dylan és én vásároltunk egy házat Los Angelesben, teljesen odáig vagyunk érte. Mindent magunknak csinálunk a felújításnál, így a hétköznapokon simán lehet engem látni, ahogy padlót csiszolok, javítom az ablakokat, festek dolgokat. Alapból lusta ember vagyok, de ilyen aktív sosem voltam még. Ez viszont normális, izgatottak vagyunk a közös projekttől" – mesélte a költözés idején Palvin Barbara