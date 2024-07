Az RTL Klub sztárja milliós órával dicsekszik

Rácz Jenő soha nem titkolt, hogy imádja a fényűzést, és a luxust, többször is elvitte a családját túlzás nélkül a földi paradicsomba, amire egyáltalán nem sajnálja a pénzt.

A napokban kérdezhettek a séftől a követői, egyikük pedig megkérdezte, hogy melyik a kedvenc órája az RTL Klub sztárjának, aki köztudottan imádja a karórákat, sőt, komoly gyűjteménye is van belőlük. Hublot Spirit of Big Bang arany szerzeménye 20 millió forintba kerül, a Spirit of Big Bang Titanium Rainbow márkájú darabért pedig 40 millió forintért lehet hozzájutni. A Rolex Submariner Kermit karórát 8 millió forintért árulják, azonban ennél már jóval drágább a Patek Philippe Nautilus, ami 60 millió forintot ér.

Ezek után nem is csoda, hogy Jenő egy olyan darabot említett, amiért Budapesten már egy komolyabb lakást vagy házat is lehet venni.

"Most nagyot sóhajtottam. Egy ilyen órára nagyon beneveznék... "- írta, majd egy fotót mutatott a Hublot MP-05 LaFerrari fémjelzésű karóráról, ami a Bors információi szerint 70 millió forintért lehet beszerezni.

Fotó: Rácz Jenő / Instagram

Imádja a méregdrága luxushoteleket is

A séf még tavaly utazott el a családjával, a tél elől menekültek, és a földi paradicsomban találták magukat. A díjnyertes, ötcsillagos üdülőhelyen szálltak meg, ami a Dél-Ari-atoll Huvahendhoo-szigetén található, egy rövid, 25 perces hidroplános repülésre a főváros Malé nemzetközi repülőterétől.

A láogatók kilenc luxusvilla közül választhatnak, amelyek közül sok medencés, és mindegyik közvetlen hozzáférést biztosít az óceánhoz. Az üdülőhely vendégei négy nyüzsgő bár és négy étterem kínálatát kóstolhatják, kezdve az olasz fine dining ételektől, a thai/indiai fúziótól Tamarindban, egészen a tematikus svédasztalos esték választékáig a legendás Lily Maa büfében.

Rácz Jenőnek mélyen bele kell nyúlni abba a bizonyos zsebbe, ugyanis egy éjszaka két főnek körülbelül 400 ezer forintba kerül, ám egy saját deluxe vízi villáért 500 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek.