Ismert énekessel romantikázott Radics Gigi

Tavaly augusztusban jelentette be Radics Gigi és gyerekének apja, a szobrász Mikus Áron, hogy szakítottak. Bár összeházasodni sosem házasodtak össze, de jegyben jártak, és közös kislányukat együtt nevelték. Már sokan azt várták, mikor jelentik be, hogy közeleg az esküvő, de erre már nem került sor. Az énekesnőt megviselte a döntés, hiszen nem így tervezte az életét, sokáig nem is részletezte a szakítás körülményeit. Radics Gigi a Dancing with the Stars versenyzőjeként árulta el, mennyire nehéz döntés volt, és nehezen lép túl a történteken.

Azóta is karrierjére és kislányára koncentrál a remek formában lévő énekesnő, aki azóta is nagyon óvatosan beszél a szerelmi életéről, egyelőre úgy tudni, hogy továbbra is egyedülálló. Most azonban egy igen merész videoklipet forgatott a legújabb dalához, melyben nagyon közel került a vele duettező ismert magyar énekeshez, és meg is szólaltak arról, mi van kettejük között.

Radics Gigi Emlék című dalát a Sztárban sztár leszek! egykori énekesével, Bari Lacival adja elő, és a hozzá készült videóban elég sokszor kerülnek intim közelségbe egymással. A két énekes ismeretsége régre nyúlik vissza, amikor Bari Laci még csak 12 éves volt, Radics Gigit már akkor is lenyűgözte az énekes tehetsége.

Kellett ez az idő ahhoz, hogy összeérjenek az útjaink. Hogy megszülessen ez a duett. Ő is felnőtt férfi lett...

Szerettünk volna olyan témát feldolgozni, amivel mások is tudnak azonosulni. Ez a plátói szerelem. Laci életében is volt ilyen, ha jól tudom…" - fogalmazott viccelődve Radics Gigi az M2 Petőfi TV műsorában, ahol bemutatták az új videoklipet.

"Nagyon jó volt a munkafolyamat, rengeteget röhögtünk, de hát mi mindig ezt csináljuk…" magyarázta az énekes, aki ezzel arra utalt, hogy elég sok zavarbaejtő pillanatot éltek át a forgatás alatt.

Lehetett volna vadabb is… De hát nekünk van egy múltunk!

Lacit pici gyerekkora óta ismerem, úgyhogy valahogy ezt a gondolatot el is kellett engedni a forgatás alatt. Nem volt egyszerű… Próbáltuk komolyan venni, hogy mi szerelmes pár vagyunk, hát ott volt nevetés" - magyarázta Radics Gigi, aki végül azt állította, nehéz volt férfiként tekintenie Bari Lacira, mivel folyton eszébe jutott, hogy kisfiúként ismerte meg annak idején.