Jó hírt kaptak a Stranger Things rajongói az utolsó évad előtt

Maya Hawke, aki nem más mint Uma Thurman és Ethan Hawke lánya, egy podcast vendégeként tálalt ki a Stranger Thing rohamtempóban készülő utolsó évadának részleteiről. Hawke nem az első, hanem a harmadik évadban csatlakozott a szereplőgárdához, és Robin Buckleyt, a Scoops Ahoy fagyizó egyik alkalmazottját alakítja azt mondta, hogy hogy az utolsó évad extrém hosszúságú epizódokat fog tartalmaznil.

A Stranger Things utolsó részei mozifilm hosszúságúak lesznek

Fotó: Netflix

A 25 éves színésznő nemrég Penn Badgley Podcrushed című podcastjében jelent meg, ott árult el kulisszatitkokat a befejező részekről.

Gyakorlatilag nyolc filmet készítünk, az egyes epizódok nagyon hosszúak

- mondta Penn Badgleynek, a Te és a Pletykafészek sztárjának Maya Hawke, amiből kiderült, hogy a záró évad nyolcrészes lesz, viszont rekordhosszúságú, szinte filmszerű befejezésre lehet számítani.

Ez nem meglepő, hiszen az alkotóktól nem áll távol ez a fajta megoldás, ugyanis a negyedik évad kilenc fejezete is hosszabb volt a megszokottnál, főleg a záró epizód, mely 2022-ben jelent meg, két részletben.

Az elképesztő népszerűségnek örvendő, 12-szeres Emmy-díjas sorozatot Matt és Ross Duffer készítetik, és ők a producerei is a show-nak, akik Hawke szerint szívüket-lelküket beleadták a sorozatba eddig is, de most minden eddiginél jobban igyekeznek megfelelő befejezést alkotni. Így részben ez az oka annak, hogy ilyen sokáig tart egy évad elkészítése Hawke szerint.

A showrunnereink, Matt és Ross, nagy felelősséget vállalnak. Van egy csodálatos írócsapatuk, de ők is nagyon benne vannak. Hosszú időbe telik minden évad megírása, és hosszú időbe telik a forgatásuk is

- idézi az Entertainment Tonight a 25 éves színésznőt, aki hamar belopta magát a közönség szívébe annak ellenére is, hogy nem volt az eredeti szereposztásban.

Uma Thurman és Ethan Hawke lánya egyébként más területeken is bontogatja a szárnyait, gyakran modellkedik és énekléssel is próbálkozott. Az albumról megjelent első dala és a hozzá készített videoklip is, mely a Therese címet kapta. A klip elég merészre sikerült, ugyanis a fiatal színésznő és a videóban szereplő modellek is félmeztelenül láthatóak néhány jelenetben.