Titokzatos üzenetet hagytak Tompos Kátya sírján

Mint írtuk, a 41 évesen meghalt Tompos Kátyát nemrég teljes titokban helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temető 31-es parcellájában, a szertartáson csak a szűk család, a barátok és a kollégák vettek részt.

A sírhelyről készült első fotók alapján a végleges sírkő még nem készült el, az ideiglenes fejfán pedig ez áll: "Szeretünk Kátya". A Bors riportere frissen járt a helyszínen, ahol a síron egy fekete filctollal írt verset is talált, amelyet az aláírás alapján egy bizonyos H. Ferdinánd hagyott ott – akiről viszont nem tudni, hogy ki lehet.

Néhány sor már elmosódott, az olvasható rész valahogy így szól: "Vagy csillagútra térni nagyszerűbb dolog? S vakító fényességgel szemedbe vágni... S a táguló térben megtalálsz engem s önmagad". A Bors által közölt fotón a lap tetején látszik egy 3-as szám is (vagyis talán nem ez volt a vers eleje), az alján pedig az aláírás mellett a dátum: 2024. VI. 24. – elképzelhető tehát, hogy ez volt Tompos Kátya temetésének pontos dátuma, de az is lehet, hogy csak a szöveg keletkezésének idejét jelzi.

Az egész ország összefogott Tompos Kátyáért

Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima-díjas színésznő és énekesnő 41 éves korában halt meg hosszan tartó és ritka daganatos megbetegedése következtében. Betegségéről csak keveset lehetett tudni, és csak május elején derült ki, hogy ez volt a visszavonulásának oka.

A színésznőnek egy speciális gyógykezelésére, egy innovatív immunterápiára lett volna szüksége, ami Magyarországon nem elérhető: ebben szerettek volna segíteni a kollégái és a barátai, akik rábeszélték, hogy hadd szervezzenek gyűjtést azért, hogy megkaphassa a kezelést, de sajnos már túl késő volt.

"Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani még ebben a fura világban is” – nyilatkozta korábban Hrutka Róbert, Tompos Kátya egyik legjobb barátja, aki virrasztást is szervezett a színésznő emlékére.