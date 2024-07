Top 10: idegesítő, irritáló sztárok, akiket gyűlölnek az emberek

Miley Cyrus

Fotó: Miley Cyrus / Instagram

Ő is gyerekként már sztár volt, akárcsak Justin Bieber: sok magyar tévéző emlékezhet rá, főleg persze azok, akiknek lánygyerekei vannak, ugyanis ő volt a főszereplő a Hannah Montanában, az egyik legsikeresebb tinisorozatban. Akkor az eljátszott karakter, később az extroverált jelleme miatt utálták meg sokan. Cyrus 13 évesen robbant be a tinisorozattal, most pedig ott tart, hogy a polcán nézegethet két Grammy-díjat, ötször nyert a Billboard Music Awardson, háromszor az MTV Video Music Awardson és nyolc Guinness-rekordja van. A Time magazin 100 fontos ember listáján is szerepelt, a Billboardnál top 10-ben volt a női előadók közt. Egyik legismertebb dala, a Wrecking Ball 1,1 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on, meztelen képeit pedig itt tudja megnézni.

