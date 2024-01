Az 56 éves, kanadai származású színésznő és modell egykor valódi szexszimbólumnak számított, sokáig igyekezett is ezt a látszatot fenntartani. Majd hirtelen úgy döntött, hogy nem akar fiatalabbnak tűnni, mint amennyi valójában, ezért egyszer csak smink nélkül szerepelt egy népszerű magazin címlapján, amivel sokkolta a nyilvánosságot. Pamela Anderson azóta sem tud leállni , igyekszik felhívni magára a figyelmet.

Pamela Andersonnak érthetetlenül nagy sikert hozott a bizarr stílusváltása, ezért is ontja magáról az egyre rondább képeket. Nemcsak közösségi oldalain, hanem nagyobb eseményeken is így jelenik meg, egyáltalán nem szégyelli, hogy látványosan megöregedett az évek alatt, valójában azért csinálja, hogy újra róla beszéljenek. A kritikák sem érdelik, ontja magáról az igénytelen képeket, most egy divatmárka kérte fel új kollekciója népszerűsítésére, ezeken a legújabb fotókon már szinte fel sem lehet ismerni az egykor szexi színésznőt.

