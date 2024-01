Marsi Anikó és Palik László fiai nem szoktak interjút adni, de Vilmos és Vince most úgy döntött, kivételesen megszólalnak azzal kapcsolatban, hogy milyen az életük szüleik válása óta.

Marsi Anikó és Palik László 2022 tavaszán váltak el. A TV2 híradósa azóta Gyarmati Gábor oldalán találta meg a boldogságot, ugyanabban az évben ismét oltár elé állt. Gyerekeivel most egy közös interjút adott, kiderült, Vilmos és Bence teljesen jól vannak.

Kiegyensúlyozottabbak a szüleink, amióta elváltak. Nem volt meglepő, hogy elválnak, mert ennek már voltak jelei, de ma újra jóban vannak, nincs köztük konfliktus

– kezdte a 14 éves Vince, akitől Vilmos vette át a szót. "Voltak problémáik, a feszültséget Vincével mi is éreztük, talán tudtuk is, hogy jobb, ha elválnak. Engem ezért annyira nem dúlt fel, amikor ezt közölték velünk. Emlékszem, a szüleink elvittek minket pszichológushoz, mert aggódtak, hogy a válásuk milyen hatással lesz ránk. A pszichológus utána azt mondta rólam, a gyereknek nincs semmi baja. A lényeg, hogy mindenki jól, lelki sérülés nélkül jött ki a dologból és most remekül működünk elvált családként."

Vince szereti a kétlaki életet, ő egy hétig az édesapjánál, egy hétig az édesanyjánál él, Vilmos pedig fél évig itt, fél évig ott.

Mondtam, apa, anya, ha elváltok, mi lenne, ha egyedül élnék, nem tudnátok veszekedni rajtam, mert semelyikőtökkel nem laknék. Amikor az apás fél évem van, nagyobb az önállóságom. Olyankor van lehetőségem kicsit elvonulni, önállóbban élni, főzök magamra, egyszerű és egészséges ételeket, csirkét, rizst, tésztát, mosok is, ha kell, de általában anyu beállít, és magával viszi a szennyesemet" – mesélte a nagyobbik fiú, aki öccsével együtt egy budapesti angol–spanyol, kéttannyelvű nemzetközi iskolában tanul. Édesanyjuk szerint nagyon különböző személyiségek.

„Vilmos karaktere, gondolkodásmódja, a megoldásai sokkal jobban hasonlítanak az apjáéra. Ő egy elemző, gondolkodó, elmélázó, észérveket sorakoztató gyerek, Vince pedig ösztönlény, mint én, ami a szívén, az a száján. Csak színeikben hasonlítanak. Teljesen különböző karakterek, néha rá is csodálkozom, hogy ők tényleg egy apától és anyától vannak. De manapság elkezdtek összeérni... korábban, azt hiszem, inkább csak elviselték egymást. Sokat tépték a másikat" – árulta el a műsorvezető.