Király Viktor rendkívül nehéz éven van túl, az énekes és a felesége tavaly majdnem elváltak.

Több szempontból is hullámvasút volt a tavalyi év, érzelmileg és szakmailag is. Hatalmas teljesítményt tettünk le az asztalra, hiszen megtartottuk a tizenöt éves jubileumi koncertemet, ami brutálisan sikerült! Magánéleti szempontól viszont hullámvölgyön mentünk keresztül, ami azért is érdekes, mert soha nem mondtuk ki, hogy elválunk Anitával, maximum annyit, hogy hullámvölgyben van a kapcsolatunk, most viszont szépen haladunk pozitív irányba" – mesélte az előadó a legutóbbi interjújában.

Hat éve vagyunk együtt, eddig elég nyíltan beszéltünk a kapcsolatunkról a világnak, s van egy olyan érzésem, hogy ez is az okozója lehetett annak, hogy veszélybe került a házasságunk.

Király Viktornak nagy céljai vannak az új évre, az élete minden területén.

„Az idei év számomra teljesen az újrakezdésről szól. Nem is volt még olyan januárom, amikor ennyire úgy éreztem, hogy meg kell újulnom, friss lendülettel, tiszta lappal akarok indulni... Az elmúlt egy év lelkileg kihívásokkal teli volt, súlyfelesleg is társult hozzá, ezért határoztam el, hogy visszahozom a régi Viktor formámat. Bár egy évbe telt létrehozni, most egy év alatt el is búcsúzom tőle" – mondta a HOT! Magazinnak.