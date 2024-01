Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről most a séf árult el néhány részletet.