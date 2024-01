Peter Srámek reagált Zámbó Krisztián kritikájára, illetve Zámbó Jimmy Mercedeséről is kitálalt.

Tavaly év végén jelent meg a Peter Srámek Szeress Istenem című dalához készült klip, mely ugyanabban a templomban forgott, melyben Zámbó Jimmy Nézz le rám, ó Istenem! című dalának videója készült. Nem ez az egyetlen párhuzam a fiatal énekes és Jimmy közt, az állandó hasonlítgatás pedig jó ideje zavarja a Zámbó családot, különösen Zámbó Krisztiánt.

"Apa rengeteget dolgozott azért, hogy azzá váljon, aki lett, és én Srámeknek is csak azt kívánom, találjon már végre rá saját magára. Nagyon durva lenne, ha még a koronát is rátennék az emberek a fejére, de természetesen megértem, ha szeretik és hallgatják őt, mert én magam is tehetségesnek tartom – mondta Jimmy fia, aki hozzátette: nem konfliktus, csupán nézeteltérés van köztük.

Srámek így reagált a kritikára. "Én nem hallottam semmit, viszont mindenki ott forgat, ahol csak szeretne, én pedig próbálom a legjobban végezni a munkámat. Ezzel le is zárom ezt a témát" – jegyezte meg.

A fiatal énekes Jimmy egykori luxus-Mercedesére is lecsapott, de most csak panaszkodott róla.

Sajnos, sokszor rossz, nagyon szervizigényes, csak ritkán tudok közlekedni vele. Kizárólag a Jimmy iránt érzett tiszteletemből adódóan tartom meg és fektetek bele további pénzt

– idézte a Blikk.