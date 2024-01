Kiszel Tünde egyetlen gyereke, Hunyadi Donatella már kész nő, a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, mellyel elsődleges célja volt, hogy jobban megismerjék az emberek, így szerette volna kitörni ismert édesanyja árnyékából. A 22 éves lány zenei tanulmányokat folytatott, ma már komolyabban modellkedik, így gyakran oszt meg fotózáson készült képeket, most az egyik ilyen miatt kritizálták a közösségi oldalán.