Opitz Barbi borzasztó éven van túl, családja már 2022 karácsonya előtt is az énekesnő életéért aggódott. Volt párjával, Serleg Alberttel nem csak neki volt rengeteg problémája, a szülei is felvették vele a harcot, egyszer még egy kés is előkerült. Az édesapja eltűnt, a család darabokra hullott. A fiatalok novemberben talán végleg szakítottak, Opitz Barbi pedig újabb fotózásra vállalkozott.

Újabb képén fekete ruhában, fűzőben, haját simogatva látható, 281 ezer követője nagy örömére.