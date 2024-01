650 vendéggel és világsztár fellépővel készül Gáspár Zsolti arra, hogy újra elvegye a párját, akitől egyszer már elvált. A Farm VIP műsorvezetője a Mokkában beszélt a nagy tervekről:

"Május utolsó szombatján fogjuk megtartani a világraszóló lakodalmat, amit még a Holdról is látni fognak... Édesapám finanszírozza, de nem kérünk ajándékot... Édesapámnak jó a nyugdíja, tegyen már bele ő is egy kicsikét" – magyarázta.

Szeretnénk egy világsztárt is. Én nagyon nagy rajongója vagyok Dr. Albannak. Most megy a faxolás, egyeztetés, hogy mikor tud jönni" – mondta arról, hogy ki lenne a fő fellépő. Nótár Mary, Kökény Attila és L.L. Junior egyébként már biztosan ott lesznek az esküvőn, de még Presser Gábort és Charlie-t is meg akarja nyerni Gáspár Zsolti.

Miközben a vendégek egy része várhatóan (addigra kitakarított) ólakban fog aludni, a lagzira a hívatlan vendégeket is étellel és kivetítővel várják – erről itt beszélt korábban a lelkes vőlegény.