Janicsák Veca tavalyi éve nagyon jól sikerült. Amellett, hogy nagyon boldog édesanyaként, felvették a Szegedi Tudományegyetemre, és a párkapcsolata is remekül működik.

Az is jó, hogy van egy párom, akit nagyon szeretek, és nagyon jól működik a kapcsolatom vele. Igazából minden együtt töltött, néha hétköznapi pillanat érték számomra – árulta el az énekesnő, aki hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. "Kevesen tudják, mert nem posztoIok folyton a közösségi oldalakon. Nincs mit bizonygatnom, és nincs is annyi időm rá. Egy csomószor lemegy a nap, és azt veszem észre, hogy tök jól, tehát vagy boldogan, vagy aktívan, vagy produktívan telt. De közben meg nem raktam ki semmit, nem foglalkoztam vele. Azt érzem, hogy most minden jól van úgy, ahogy van." Társával másfél éve vannak együtt, habár nem számított arra, hogy ilyen hamar beköszönt a szerelem az életébe.

Ki is jelentettem magamnak, hogy a francnak van kedve. Őszintén szólva, a válás után fellélegeztem egy picit, lejött rólam az a teher, hogy állandóan megfeleljek valaki másnak, hogy teljesíteni akarok, és esetleg nem kapom vissza azt az energiát, amit belefektettem. Ez rengeteg dolgot vett el tőlem, saját magamtól, a saját magammal töltött minőségi időmből, ami persze, ilyen nagyon mai, spirituális hülyeségnek tűnik, de tényleg így van. Például ami energiát a tanulásba tudok fektetni, azt azért tudom, mert nem kell problémáznom másokon, nem az köti le a gondolataimat, hogy mi lesz otthon, hanem van egy biztos hátterem, egy jól működő párkapcsolatom. De már tudom azt is, hogy egyedül is megállom a helyemet a világban, és ha bármikor úgy hozza az élet, akkor úgy is remekül leszek, boldog és kiegyensúlyozott emberként, akár egyedül... – tette hozzá.