Ifj. Schobert Norbinak már évek óta tetszett a mostani párja, egy fellépésén látta először.

Hat évvel ezelőtt volt egy műsor, amiben anyáék szerepeltek, és ahol Petra is fellépett szólótáncosként. Ott láttam először, és emlékszem, nagyon tetszett. Még kisgyerek voltam, nagyon izgultam, de mindenképpen oda akartam menni hozzá, mert tudtam, hogy ha nem teszem meg, azt nagyon bánni fogom később" – kezdte legutóbbi interjújában Rubint Rékáék fia. Akkor elkérte a fiatal lány telefonszámát, de csak néhány üzenetet váltottak. Az újabb találkozóra öt évet kellett várni.